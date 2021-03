Circulação entre concelhos proibida a partir da meia-noite. GNR e PSP aumentam fiscalização durante a Páscoa

Com a aproximação da Páscoa, Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR) afinam os últimos detalhes para o arranque das operações de fiscalização. A principal medida que estas autoridades vão monitorizar durante os próximos dias, a restrição à circulação entre concelhos, terá início já às 0h desta sexta-feira, prolongando-se até ao dia 5 de Abril.

A GNR montou uma operação, chamada “Recolhimento +”, que se vai concentrar na monitorização dos principais itinerários, de modo a impedir as deslocações que não estão enquadradas nas excepções existentes no decreto do estado de emergência. Em resposta às perguntas enviadas pelo PÚBLICO, a GNR adianta também que se vai manter atenta ao cumprimento das regras necessárias para a “contenção da pandemia e redução do risco de contágio”.

A PSP focar-se-á “nos locais de maior concentração (potencial) de pessoas”, também para identificar e punir eventuais comportamentos que possam facilitar a transmissão do SARS-CoV-2. O uso da máscara e os ajuntamentos são os dois comportamentos mais observados, com a PSP a apelar, em comunicado, para o cumprimento das medidas de higiene e segurança sanitária.

Quais os avisos da PSP para o feriado?

A circulação entre concelhos está proibida entre as 0h do dia 26 de Março e as 0h de 5 de Abril.

Apenas são permitidas deslocações de trabalho, motivadas por razões de saúde e outros motivos urgentes.

Deve fazer acompanhar-se de um comprovativo da sua entidade empregadora ou restantes documentos que comprovam o motivo da sua viagem

As saídas do domicílio devem resumir-se ao estritamente necessário, visto que o dever geral de recolhimento ainda se encontra em vigor

Celebrações e festas representam um perigo de contágio acrescido, não devendo os cidadãos participar nestes eventos

Tal como em 2020, a tradição da visita pascal não irá acontecer

Se quiser esclarecer as suas dúvidas sobre a abertura de lojas, viagens internacionais e sanções para quem quebrar o confinamento, clique neste link.