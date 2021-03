PSD isolado na proposta de adiar eleições autárquicas

O PSD ficou sozinho nesta quinta-feira na defesa do adiamento das eleições autárquicas por 60 dias com o argumento de que em Dezembro está assegurada a imunidade de grupo e a campanha eleitoral de “proximidade” pode decorrer de forma serena. Todos os demais partidos recusaram a ideia de ser certo que o momento será mais favorável em Dezembro e assumiram que é cedo para tomar uma decisão.

Na defesa da proposta, o deputado José Silvano, que é também secretário-geral do PSD, sustentou que o adiamento por 60 dias permitiria fazer uma campanha “com a imunidade de grupo”, “salvaguardar a proximidade entre candidatos e eleitores” e recusou dificuldades internas como argumento. Pelo contrário, José Silvano acusou o PS de ter um “argumento partidário” para recusar a proposta, por querer “uma campanha fraca”.

A socialista Isabel Oneto passou ao lado desta acusação e disse não ver “em toda a explicação” do PSD “um único critério objectivo para aferir a bondade da proposta”. “Não temos dado nenhum que permita perceber que a situação esteja melhor, não controlamos o aparecimento das estirpes”, afirmou a deputada. A socialista afastou também o argumento de que até 2005 as eleições foram em Dezembro, lembrando que o calendário foi alterado para permitir que os executivos tenham orçamentos aprovados no ano civil seguinte. “Este ano vamos precisar que os eleitos locais a funcionar em pleno. Precisamos de eleições no tempo normal da democracia”, defendeu.

À esquerda, PCP, PEV e Bloco argumentaram ser prematuro tomar uma decisão já sobre o adiamento das autárquicas, que à luz da lei em vigor devem ser marcadas pelo Governo entre 22 de Setembro e 14 de Outubro.

Telmo Correia, líder da bancada do CDS, lembrou que ninguém tem uma “bola de cristal epidemiológica que garanta que a situação em Dezembro é melhor do que em Outubro”. João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, sugeriu que fosse definida uma data limite para se tomar uma decisão e anunciou que apresentou um conjunto de projectos para “modernizar” as leis eleitorais.

No encerramento do debate, em jeito de réplica, José Silvano defendeu que o planeamento deveria fazer-se neste momento e contrapôs: “Se no Verão há imunidade de grupo, então em Dezembro toda a população está vacinada”.

Se a proposta do PSD não colheu simpatias na bancada do PCP, já o projecto do PAN também em debate, e que pretende alargar o voto em mobilidade e aos eleitores em confinamento, foi arrasado por António Filipe.

O deputado comunista considerou que a proposta do PAN “não é realista”, já que as autárquicas não são como as outras eleições. “Não pode haver voto antecipado em mobilidade. Há aqui um equívoco”, disse, condenando também a ideia de ir recolher o voto a residências de pessoas com mais de 70 anos. Nas contas de António Filipe são 1,7 milhões de cidadãos. “Como é possível? É irrealista”, disse. O deputado criticou ainda a hipótese de alargar o voto a dois dias seguidos, mas lembrou que há 12 mil assembleias de voto, tendo cada uma de ser guardada por dois agentes das forças de segurança. Isabel Oneto citou o deputado comunista e concordou com a ideia de que as propostas do PAN não seriam executáveis.

Em debate esteve ainda um projecto de resolução do Chega sobre a necessidade de actualizar os cadernos eleitorais. Isabel Oneto assim como António Filipe condenaram a proposta. “É um projecto de não resolução. Não há fantasmas, mortos nos nossos cadernos eleitorais. Há emigrantes a residir no estrangeiro com cartão do cidadão, mas não passa pela cabeça querer tirar-lhes o cartão de cidadão”, afirmou a deputada socialista.

O debate antecipou os resultados das votações. A proposta do PSD foi chumbada com os votos favoráveis apenas do proponente, a abstenção do CDS e os votos contra das restantes bancadas. O projecto de lei do PAN foi igualmente chumbado com os votos contra do PSD, PS, PCP e a deputada Cristina Rodrigues. CDS, Chega e Joacine Katar Moreira abstiveram-se. O Chega também viu a sua resolução reprovada com os votos contra do PS, PCP e PEV, a abstenção do PAN, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e da deputada Joacine Katar Moreira.