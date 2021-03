Adão Silva afasta hipótese de vir a relançar o referendo à eutanásia no Parlamento.

Como viu o acórdão do Tribunal Constitucional sobre a lei da eutanásia?

Foi muito importante que o TC interviesse neste processo. É uma matéria de grande sensibilidade. O Presidente da República fez bem em pedir a fiscalização do decreto. No PSD, não iremos apresentar qualquer proposta. O PSD terá aí a mesma liberdade de voto que teve até aqui.