Caso EDP “pode ter aberto uma cratera” na fuga aos impostos, avisa Adão Silva

Líder da bancada do PSD assume ter “muitas dúvidas” sobre todo o negócio da venda de seis barragens da EDP na bacia do Douro. Em entrevista à Hora da Verdade, PÚBLICO/Rádio Renascença (que a emite às 23h) o deputado justifica com a transparência a proposta de obrigar os titulares de cargos políticos a declararem se pertencem à maçonaria.