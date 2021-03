Concurso para identidade visual do novo Batalha tem 84.500 euros para o melhor design

O concurso da Câmara Municipal do Porto vai atribuir um prémio de 84.500 euros à entidade vencedora e, ainda, 1500 euros aos cinco grupos candidatos que tenham passado à segunda fase. As inscrições estão abertas até ao dia 16 de Abril.

A empresa municipal Ágora, do Porto, lançou um concurso para a criação da identidade visual e gráfica do Batalha Centro de Cinema, cuja abertura está agendada para o início de 2022. O concurso, composto por duas fases, é direccionado a colectivos de design ou grupos de designers formados especificamente para este propósito. As candidaturas podem ser enviadas até 16 de Abril.

Pretendendo encontrar uma proposta de design que “traduza a sua vocação de espaço cultural de encontro e disseminação de diferentes linguagens do cinema e da imagem em movimento”, como se pode ler no portal de notícias da Câmara Municipal do Porto (CMP), o concurso oferece 84.500 euros ao vencedor, atribuindo, ainda, 1500 euros às cinco entidades candidatas que passem à segunda fase do mesmo.

O regulamento pode ser consultado online na acinGov, a plataforma electrónica de compras públicas, sendo o registo obrigatório. Destaca-se ser necessário que os grupos candidatos tenham, pelo menos, um elemento com cinco anos de experiência na prática profissional de design gráfico. Outro requisito é que a entidade candidata tenha realizado, no mínimo, uma identidade gráfica institucional na área das artes e da cultura, nos últimos dez anos, bem como que cada elemento do grupo possua experiência editorial.

Na primeira fase do concurso, o júri vai avaliar os portefólios submetidos e seleccionar cinco entidades candidatas, que avançam para a segunda fase, onde devem apresentar propostas de identidade visual, sendo-lhes atribuído um prémio de 1500 euros pela participação.

A entidade vencedora vai poder celebrar um contrato para a concretização e desenvolvimento dos trabalhos de concepção da identidade visual e gráfica do Batalha, com duração máxima de três anos e valor máximo de 84.500 euros. É requerido que, durante esse período, os integrantes do grupo vencedor tenham estrutura afecta à sua execução fixada no Porto, garantindo assim um acompanhamento presencial dos processos de concepção e produção.

O júri do concurso é composto por Guilherme Blanc (diretor artístico do Batalha Centro de Cinema), Mário Moura (crítico de design e docente na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto), Edoardo Bonaspetti (fundador da revista e da editora Mousse e actual director da Lenz Publishing), Sophie Demay (designer e directora do estúdio de design In the Shade of a Tree) e Raquel Pinto (designer).

Texto editado por Ana Maria Henriques