Aos 90 anos, é altura de fazer um check-up: as obras de restauro do Cristo Redentor

Prestes a fazer 90 anos, a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, está a ser alvo de restauro. O objectivo é evitar a perda da forma original da escultura, além de prevenir acidentes. Cristina Vieira, a arquitecta encarregada da obra, disse ao Globo que foram identificados danos no dedo médio direito, na cabeça e na base, do lado esquerdo do corpo — provavelmente causados por raios ou corrosão. As fotografias da Reuters mostram-na a percorrer a estátua até sair junto do ombro, a espreitar, para verificar o trabalho feito no braço.

Ao mesmo tempo que Cristina verifica, a equipa de 40 trabalhadores vai escalando e continuando a recuperação. Fazem parte dela alpinistas, escultores, técnicos de 3D, geólogos, entre outros. A estátua foi inaugurada em 1931 e assinala 90 anos no dia 12 de Outubro deste ano.