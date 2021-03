Os suecos e as isenções fiscais

Não me chocam nada as isenções fiscais durante dez anos oferecidas aos reformados estrangeiros que cá fixem residência. Tenho um casal de vizinhos nessas circunstâncias, velhotes reformados, numa casa que possuo no Algarve: compraram cá casa, um carro utilitário, ele passa os dias no golfe com os amigos a consumir e pagar quotas, pagam IVA no consumo, ela confraterniza com as amigas em cafés, restaurantes, cabeleireiros e lojas de roupa, almoçam fora, etc..

O Algarve se não fosse esta população estaria deserto durante os meses de Inverno, há restaurantes, cafés e lojas onde são os únicos clientes. Não me chocaria nada estar numa cama de hospital ao lado do meu vizinho que é um simpático dentista reformado, chocar-me-ia muito mais estar ao lado do meu barbeiro que em vinte anos nunca vi passar uma factura - até escondeu a caixa num anexo nas traseiras - do dono do restaurante onde vou com uns amigos regularmente, que só passa factura a quem lhe pede e prefere receber em dinheiro vivo a quantia da conta, ou do meu canalizador que me diz que o arranjo com factura são mais 23% - esses e muitos outros iguais é que são os verdadeiros sabotadores da economia portuguesa e dos seus concidadãos, não são os oito mil suecos que cá passam os sete meses por ano. Não acompanho portanto as preocupações da ministra sueca em relação às camas de hospital, não me sinto prejudicado, acho que até teria boas conversas com o meu vizinho estrangeiro, embora não queira estar no hospital, claro.

Carlos Duarte, Lisboa

Impostos suecos

Uma vergonha bem apontada nos comentários da ministra das Finanças sueca, ontem publicados, sobre o nosso governo e atitude passiva do nosso povo. Um governo de deixa andar a ver se passa, o ir empurrando com a barriga, a atitude mesquinha e servil, da pedincha, da mão estendida, do favorecimento aos pobrezinhos que vêm para cá gozar a reforma a 10% de imposto, suecos e não só. Um gozo.

A ministra faz comparações e aponta casos. Todos com plena razão. Gostei daquela cena no hospital em que o portuguesinho está a pagar, com os seus impostos, a consulta ao pobre do sueco. E acha fascinante que isto seja aceite por nós. Também eu, com a ressalva de que nem todos. Mas lá que aturamos estas sumidades eleitas, aturamos. Posso pedir a mudança de nacionalidade? É que me dava um jeitão ser sueco. O ser português aqui sai-me muito mais caro.

Fernando Cardoso, Algés

Venda de barragens

A recente polémica com a venda das barragens pela EDP a uma empresa francesa tem incidido sobre questões fiscais e recentemente com perguntas sobre o interesse nacional no controlo das mesmas, dada a valorização da água como recurso estratégico. Uma questão prévia, que não tenho visto tratada ou me passou despercebida: qual o interesse da EDP na venda das barragens? Qual a razão porque se vai dedicar às energias renováveis, desvalorizando a água, um desses recursos?

Será que as políticas de apoio às energias eólica e fotovoltaica retiraram valor à tradicional energia hidráulica e que só uma empresa com actividade multinacional poderá valorizar esse recurso? Creio que a discussão deveria começar por aí. Será que quem acusa também tem pés de barro?

José Duarte, Lisboa

EDP

Foi com uma homérica gargalhada de satisfação matinal que ontem li o editorial do PÚBLICO. Onde foram desenvolvidos, quase ponto por ponto, os tópicos da minha carta intitulada “Agradecimentos e missa de sétimo dia”. E perdoem-me a imodéstia do que disse antes e do que se vai seguir. De facto, este assunto ainda vai ter desenvolvimentos (assim os jornalistas não o deixem morrer) e por isso fica uma sugestão. Descobrir e desencovar quem, dentro da inteligentíssima e zelosa administração pública, apôs a assinatura final que entregou, de mão beijada, 110 milhões de euros do erário público. Ou então - eu apostava nessa hipótese -, averiguar se o assunto se resolveu por omissão, deixando escoar um qualquer prazo legal. E aguardo ansiosamente o que a Autoridade Tributária tem para dizer, para mais uma homérica gargalhada. Triste consolo para um triste assunto. Agora mais a sério, temos de ter a mente aberta e aguardar que o governo nos convença da bondade das suas posições. Pode acontecer!

José Pombal, Vila Nova de Gaia