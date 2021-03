Haverá por aí alguma vacina contra o ridículo?

O folhetim conta-se em duas penadas:

Logo que se deu conta do rigor da pandemia, a indústria farmacêutica apostou fortemente na investigação de uma vacina contra o SARS-Cov2 e os países, mormente os países grandes, de uma forma ou de outra, apoiaram esse esforço. Em Novembro, começaram a surgir notícias de vacinas eficazes contra o vírus. E verificou-se que todos os grandes blocos estavam representados: o Reino Unido tinha a vacina de Oxford, produzida pela AstraZeneca (AZ); os EUA tinham duas (Moderna e Pfizer, embora esta tenha sido descoberta e desenvolvida por um laboratório alemão); e até a Rússia e a China – para surpresa de alguns – clamavam ter vacinas com excelentes resultados. Todos os grandes blocos? Não, a Europa não tinha uma vacina a que pudesse chamar sua (a promessa da vacina da Sanofi parece ainda distante), apesar de concentrar grande parte da investigação biomédica a nível global. Além de tudo, isto acarreta custos de prestígio a que não devíamos ser insensíveis.

Os diversos blocos exerceram, a partir daí, o seu poder diplomático distribuindo com munificência uns milhares de vacinas por outros países. E a Europa teve que ir às compras. A Comissão Europeia (CE) serenou-nos asseverando que tinha encomendado vacinas suficientes para imunizar 3 ou 4 vezes cada europeu. Só que se esqueceu de dizer quando. É inteligível – não estou a afirmar se é justo ou correcto – que a escassez leve as empresas farmacêuticas a prover de vacinas prioritariamente os seus próprios países. Alguém esperaria que Portugal, se porventura tivesse desenvolvido uma vacina, a venderia a mais alguém antes de assegurar que os seus 10 milhões de habitantes fossem vacinados? Aqui cabe o argumento: quem produz as vacinas são empresas comerciais e não países. Está certo, mas as empresas ditas “multinacionais” só o são para poderem vender e lucrar em muitos países. Alguém terá dúvidas se, um dia, no meio de uma guerra comercial que envolvesse os EUA e outro país, por quem optariam a Google ou a Microsoft?



A CE decidiu – e muito bem – transformar-se em central de compras: encomendou vacinas à Pfizer (bastantes), à Moderna (poucas) e à AstraZeneca (julgo que o grosso). Havia uma lógica económica subjacente: a vacina da AZ era 5 ou 6 vezes mais barata do que as outras. E a estratégia não era totalmente tola: davam-se as outras vacinas aos mais velhos que têm um risco de morrer de covid-19 muito elevado (entre 66 e 163 óbitos por cada 1000 infectados) e administrava-se a AZ aos mais jovens (cujo risco de morrer é de 1 em 1000). Porque já na altura se sabia desse facto importante: a AZ protege 62% a 73% dos injectados e as outras duas entre 90% e 95%. Foi talvez por isso que surgiu aquela campanha de não se poder administrar a AZ a maiores de 65 anos, entretanto esquecida (?). Aliás, nesta altura, este grupo etário não está a ser imunizado (apenas 4% dos vacinados) nem com a da AZ nem com nenhuma outra: as que há vão para grupos com idade inferior a 65 anos, a coberto do cómico conceito de “resiliência” do Estado.



Neste momento, Israel – que fez um “deal” com a Pfizer – tem 60-70% da sua população adulta vacinada (e até vai ao ponto de ser suficientemente longânime para começar a vacinar os palestinianos, mas só os que trabalham para eles), o RU 40% e os EUA prometem ter todos os americanos imunizados em Maio. Tragicamente, a Europa – e eu digo-o com muita amargura porque sou um europeísta convicto, comprometido e activo – nem 10% da sua população vacinou com a 1.ª dose. E todos sabem o que significa atingir esse mítico estado de “imunidade de grupo” para a saúde das pessoas e a própria actividade económica.

Da escassez europeia de vacinas brotam os mais variados movimentos histéricos: desde o iliberal (não entendo porque é que agora decidiram chamar iliberais aos ditadores) Órban que foi a correr comprar vacinas ao seu amigo Vladimir e que devia, por este acto de deslealdade para com os parceiros da UE, pagar duramente; até à recente crise dos “efeitos adversos” da AZ. O que sucedeu na semana passada foi, além de indecifrável, um imenso dislate que fez a Europa passar por tristíssima figura. Os brexiteers devem-se ter babado de gozo e a repercussão nos meios de comunicação sérios (New York Times, Economist, etc., etc.) não nos poderia ser mais desfavorável. As autoridades dos diversos países, ignorando a agência reguladora central, comportaram-se como baratas atordoadas.

Ao arrepio de instituições científicas credíveis, 20 países decidiram suspender, por prudência, a administração da vacina da AZ. Isto ao mesmo tempo que a CE ameaçava a AZ com todo o tipo de pleitos por esta não estar a fornecer as quantidades de vacinas a que se teria obrigado por contrato (digo “teria” porque ninguém conhece ao certo as cláusulas do contrato a não ser a senhora Von der Leyen e os representantes da UE que os negociaram e assinaram), o que é paradoxal. Esta reacção em cadeia não estava balizada em nenhum argumento sólido: nem as ditas “reacções adversas” ocorriam em percentagem superior à expectável na população em geral nem eram sequer comparadas com o que sucedia com as outras vacinas; não foi estabelecido qualquer nexo de causalidade entre os citados episódios e a toma da vacina; e muito menos se teve em conta que a medicina é um exercício permanente de custo-benefício e que um medicamento só tem cabimento se os efeitos benévolos que traz superarem os potenciais efeitos indesejáveis e era isso precisamente que estava em contenda.

O nosso Infarmed, numa lógica de “Maria vai com as outras”, lá se veio pronunciar, por precaução, pela suspensão da administração da AZ, apesar de aparentemente não terem sido detectados em Portugal efeitos secundários que o justifiquem (ouvimos há dias o responsável pela Unidade de Farmacovigilância do Norte, prof. Jorge Polónia, a afirmá-lo e estou convicto que a situação é extensiva ao resto do país).

É óbvio que esta “crise” foi tudo menos benéfica para o processo de vacinação em curso (PVEC). Não me compete a mim julgar se se tratou de algum tipo de retaliação contra a AZ ou o RU – as feridas do “Brexit” ainda estão muito abertas – mas, se tiver sido, acabámos atingidos por um efeito de boomerang. A desconfiança das pessoas quanto ao PVEC foi potenciada. A pessoa comum não sabe que a OMS, a EMA, a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostase (o fórum científico mais próximo dos ditos efeitos “tromboembólicos”) e as dezenas de “experts” cujos pareceres li, consideram a vacina perfeitamente segura (pelo menos até ao momento “e o futuro só Deus sabe”). E fica naturalmente retraída. Esperemos que este episódio não tenha consequência negativa na aceitação do PVEC.

O Infarmed lá seguiu as indicações da EMA, autorizando a retoma do processo de vacinação, não sem que se desse ao solícito zelo de dimanar uma nota a advertir quem tomasse a AZ para ter em conta – e relatar rapidamente ao seu médico – um rol substancial e detalhado de sintomas e sinais clínicos. Não tenho memória de o Infarmed ter emitido recomendações deste teor, prevenindo designadamente as mulheres que tomam anticoncepcionais orais dos riscos tromboembólicos dos mesmos que são várias ordens de grandeza superiores aos ocorridos com a AZ. Poupem-nos. Não deixa de ser hilariante!