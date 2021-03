Líderes europeus com pouco mais para oferecer do que promessas de acelerar a vacinação

No fim do Conselho Europeu, 27 voltaram a apontar a “necessidade de intensificar ainda mais os esforços para acelerar a produção, entrega e disponibilização de vacinas”.

Se a ideia do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, era que os chefes de Estado e de governo da União Europeia aproveitassem a sua reunião por videoconferência, esta quinta-feira, para alcançar um entendimento e afinar a mensagem de forma a desmontar a percepção de crise instalada na UE por causa das falhas no abastecimento de vacinas e da lentidão das campanhas de vacinação, não resultou.