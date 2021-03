Novo Largo do Rio Seco, em Lisboa, terá mais árvores e melhor mobilidade

A requalificação surge no âmbito do programa “Uma Praça em Cada Bairro”. A expectativa é que a intervenção no espaço público traga consigo um espaço mais aprazível, verde e móvel.

Vai nascer um novo Largo do Rio Seco. O local por onde em tempos passou o leito de um rio vai dar lugar a um espaço renovado que, segunda a Junta de Freguesia da Ajuda, será “uma das zonas mais aprazíveis da cidade de Lisboa”.

Os fregueses da Ajuda e de Alcântara, em Lisboa, dizem estar muito felizes pelo início da requalificação do Largo do Rio Seco, que há muito desejavam.

“Hoje finalmente começa aquilo que há muito sonhávamos e pedíamos”, afirmou Gracília, moradora, por entre o alvoroço de fregueses que ali se reuniu para ver o início das obras.

A moradora contou que ao longo de vários anos sempre se ouviu rumores de que seriam feitas obras naquela zona, sem nunca se verificar. Quando soube que iria ser feita uma intervenção “que daria um novo ar ao largo”, Gracília ficou muito feliz.

Apesar de já haver grande movimentação de trabalhadores e de máquinas desde dia 11 de Março, dia em que realmente começou a requalificação, foi nesta quinta-feira que a obra foi oficialmente inaugurada com a colocação da simbólica primeira pedra da requalificação pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, juntamente com o presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, Jorge Marques, e o presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, Davide Amado. “Hoje é um dia de muita alegria”, disse Gracília.

No site da Junta de Freguesia da Ajuda pode ler-se que, aquele local, sofrerá uma “intervenção urbanística profunda que contemplará não só a superfície mas também o subsolo”.

Localizado na confluência entre a Rua Dom João de Castro, Rua do Rio Seco, Rua Rui de Pina, Rua Silva Porto, Rua Aliança Operária e Rua Diogo Cão, o Largo do Rio Seco terá, de acordo com comunicado da autarquia, “passeios mais confortáveis, mais árvores, maior acessibilidade e segurança para peões”.

“É muito melhor. Agora vai ficar muito mais bonito. É muito bom para a zona”, disse Carlos Almeida. Apesar de não ser morador da zona, Carlos arrenda apartamentos muito perto do largo e vê a requalificação com muito bons olhos. “Vai ser uma maravilha. As pessoas vão gostar muito de andar por aqui”.

A intervenção será executada em mais de oito mil metros quadrados, requalificando não só o largo como um grande espaço envolvente. Assim, o projecto pretende criar um novo mobiliário urbano, maior segurança na mobilidade pedonal, assim como mais estacionamento e espaços de lazer para dar a todos os habitantes uma “melhor qualidade de vida”, sublinhou o autarca de Lisboa, Fernando Medina.

De acordo com o comunicado do município, “o projecto resulta de um apurado processo de observação dos técnicos municipais, de reuniões com as juntas de freguesia e de muitos contributos recolhidos durante o período de participação online”.

A intervenção surge no âmbito do programa “Uma Praça em cada Bairro” que tem o grande objectivo de “gerar novas micro-centralidades na cidade, locais aprazíveis para serem pontos de encontro da população local”. O investimento feito para a requalificação rondará os 2,7 milhões de euros e a conclusão da obra está prevista para Setembro de 2021.

Texto editado por Ana Fernandes