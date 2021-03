Empresas de Cascais isentas de várias taxas muncipais

Novas medidas de apoio surgem no âmbito do Plano de Recuperação Económica Municipal e foram anunciadas esta segunda-feira

A Câmara Municipal de Cascais aprovou novo Plano de Recuperação Económica Municipal (PREM) que entrará em vigor no próximo dia 1 de Abril e estender-se-á até ao final do ano. Entre as várias medidas presentes no plano destaca-se a “isenção do pagamento de algumas taxas e a suspensão de longo prazo, por 12 meses, de outras”.

A isenção das rendas nos espaços municipais para impulsionar negócios, a isenção de taxas de publicidade ou de taxas de ocupação da via pública com esplanadas são algumas das propostas aprovadas.

Em comunicado, o município diz que o plano assenta sobre três principais eixos, “testagem dos empresários e comerciantes”, “estímulo económico” e “alívio fiscal”.

Como tal, para além das medidas de apoio financeiro, mais de 5000 pessoas da área de restauração e comércio do concelho terão acesso a testagem rápida ao covid-19.

As medidas aprovadas irão recair sobre vários sectores económicos, desde o comércio, à restauração e ao turismo.

A autarquia de Cascais informou que irá apoiar operadores locais com o alargamento de algumas esplanadas e com o desenvolvimento de uma aplicação de apoio ao comércio do concelho. Haverá ainda uma diminuição na tarifa da água, bem como a suspensão, durante oito meses, do pagamento de estacionamento.

O município garantiu também que serão assinados protocolos com o serviço de táxis do concelho, Táxis Cascais, de modo a apoiar à actividade comercial e a mobilidade.

“O nosso objectivo é apoiar as empresas, para que apoiem o emprego e garantam os postos de trabalho”, explicou Carlos Carreiras, presidente do concelho de Cascais, citado em comunicado.

A autarquia esclareceu que o conjunto de medidas municipais vai ser ainda objecto de despachos específicos, de modo a estipular “regras de aplicação em cada caso”.

As novas medidas de apoio à retoma económica resultam de um protocolo entre a Câmara de Cascais e a Associação Empresarial de Cascais (AECC). “O plano será operacionalizado pela DNA Cascais, entidade que fica responsável pela coordenação da organização, implementação e gestão das medidas em articulação com a AECC”.

O Plano de Recuperação Económica Municipal está estimado em três milhões de euros.