Shame on You – Portugueses invadem redes sociais de Tory Burch, acusada de usurpar a camisola tradicional poveira

A divulgação, pelo PÚBLICO, de que a estilista norte-americana Tory Burch está a vender a quase 700 euros tradicionais camisolas poveiras, ou cópias delas, como uma das suas criações, sem qualquer indicação de origem, levou dezenas de pessoas a invadir as redes sociais da empresária, para a acusar de usurpação de um elemento do património cultural da Póvoa de Varzim. Pelo meio, recuperam-se histórias de outros problemas de Burch com alegadas cópias de vestuário e um leitor também questiona se uma jarra-couve vendida no seu site, como produção de uma artesã dos EUA, não será mais uma imitação, bem mais cara por sinal, neste caso de um original de Bordallo Pinheiro, com mais de um século.