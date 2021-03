Jay Leno pede desculpa aos ásio-americanos pelas suas piadas “erradas”

O reconhecimento do erro por parte do conhecido apresentador televisivo norte-americano, cara do Tonight Show de 1992 a 2014, era aguardado há quase 20 anos.

O apresentador de televisão Jay Leno pediu desculpa por mais de uma década de piadas sobre ásio-americanos, dizendo que tinha cometido um “erro legítimo”.

O pedido de desculpas de Leno, o antigo apresentador da popular Tonight Show da televisão norte-americana, segue-se a uma longa campanha da Media Action Network for Asian Americans (MANAA) e a um pico de crimes de ódio contra a comunidade que tem recebido uma atenção renovada desde um tiroteio em Atlanta na semana passada que deixou oito pessoas mortas, seis das quais mulheres ásio-americanas.

A MANAA disse que, entre 2002 e 2012, Jay Leno fez pelo menos nove piadas documentadas sobre coreanos ou chineses a comer cães ou gatos. O grupo tem vindo a procurar um pedido de desculpas desde 2002 e disse, na quarta-feira, que recebeu por fim uma justificação, numa chamada telefónica que manteve, em Fevereiro, com o apresentador.

“Na altura em que fiz essas piadas, considerei-as genuinamente inofensivas”, disse Jay Leno, de acordo com uma declaração emitida pela MANAA que dizia ter sido acordada com o próprio. “Estava a gozar com a nossa inimiga Coreia do Norte”, explicou.

“Na altura, prevalecia uma atitude de que havia sempre um grupo a queixar-se de alguma coisa”, relembrou. Assim, “sempre que recebíamos uma queixa, havia dois lados na discussão: ou ‘Temos de lidar com isto’ ou ‘Que se lixe se não aguentam uma piada’”.

“Demasiadas vezes tomei partido por esta última, mesmo quando no meu coração sabia que estava errado. É por isso que estou a emitir este pedido de desculpas. Não considero este caso particular como mais um exemplo de anulamento de cultura, mas um erro legítimo que foi feito da minha parte”, acrescentou.

Leno, agora com 70 anos, apresentou o The Tonight Show durante mais de 20 anos, até que desistiu em 2014. Espera-se o seu regresso, ainda este ano, ao formato televisivo com You Bet Your Life.

A MANAA disse que o pedido de desculpas de Leno tinha sanado as queixas do grupo contra o humorista.