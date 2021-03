Ryanair “optimista” com o Verão em Portugal: 121 rotas, duas delas novas

Belfast e Colónia são as novidades para Faro e Lisboa, respectivamente. Durante o anúncio da programação, o director-executivo deixou duras críticas ao apoio estatal à TAP. “É como dar doces às crianças.”

A Ryanair vai ter duas novas ligações a partir de aeroportos portugueses este Verão: entre Faro e Belfast (Irlanda do Norte), com voos diários, e entre Lisboa e Colónia (Alemanha), com duas frequências semanais.

O leque de rotas para o Verão português foi anunciado esta quinta-feira, em conferência de imprensa, pelo director-executivo da empresa. “Estamos muito optimistas”, afirma Eddie Wilson, acreditando que não haverá falta de procura. “As pessoas querem viajar e, sobretudo, fazer pequenas viagens dentro da Europa.”

Para o responsável, a campanha de vacinação é decisiva para a retoma. “Quando os problemas com o fornecimento [de vacinas na União Europeia] forem corrigidos, o que deve acontecer em Abril e Maio, é só uma questão de administrá-las e as pessoas vão começar a viajar novamente.”

Sobre a hipótese de o governo do Reino Unido manter a interdição a viagens internacionais para os turistas britânicos, Wilson empurrou a questão, com mais “optimismo” e “vacinação”, para o início de Abril, altura em que deverá ser anunciada uma decisão sobre o assunto por parte do governo britânico, segundo o calendário estabelecido.

O Verão 2021 da Ryanair em Portugal vai contar com 121 rotas, 595 voos semanais, incluindo dez ligações que regressam nos próximos meses em Lisboa (Málaga e Sevilha) e Porto (Bremen, Bolonha, Brive, Carcassone, Marraquexe, Sevilha, Toulouse e Veneza Treviso).

Enquanto o Porto vai contar com mais de 55 rotas, Lisboa terá voos para 29 destinos, Faro 36 ligações e, nos Açores, Ponta Delgada (São Miguel) vai ter quatro rotas e a ilha Terceira duas ligações com seis frequências semanais.

Como vem sendo apanágio da empresa, o anúncio chega com descontos: até à meia-noite de domingo há tarifas disponíveis a partir de 19,99€, para viagens até ao final de Outubro de 2021.

TAP: “É como dar doces às crianças”

Questionado sobre o apoio dado pelo governo português à TAP, Eddie Wilson criticou duramente a decisão. “Acho que é Portugal que sai a perder”, alerta, defendendo que “os contribuintes portugueses nunca vão reaver o dinheiro”. “É como dar doces às crianças. Voltam sempre a pedir mais.”

“Não há nenhuma outra companhia aérea na Europa que tenha recebido dinheiro do Estado e que tenha recuperado comercialmente. Não resulta”, diz Wilson. Por isso, vê o empréstimo à TAP como uma “má ideia”, “discriminatória” e “um desperdício de dinheiro”, que poderia ser utilizado “para infra-estruturas essenciais”, como hospitais, ou “descontos nas taxas aeroportuárias” que beneficiassem todos os operadores. Apesar de já ter perdido uma vez, mostra-se confiante no processo que corre no tribunal da União Europeia. “Vamos ganhar isso.”

Quanto aos avanços e recuos sobre o novo aeroporto na capital, Wilson lamenta o sucessivo adiamento da decisão. “Para um país que depende tanto do turismo, e qualquer pessoa que tenha passado pelo aeroporto de Lisboa sabe que é preciso um novo, devia levar isso a cabo o mais depressa possível.” Assumindo que existem sempre “impactos ambientais” a ter em conta, defende que “devem ser minimizados”. “Mas adiar a decisão é a escolha errada.”