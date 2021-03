Na nova série da RTP, todos os Caminos vão dar a Santiago de Compostela

Cinco jornadas espirituais – e as suas ramificações – caminham a partir de segunda à noite na RTP1: é uma série de ficção que resulta de uma “grande produção internacional” que junta RTP, TV Galiza e Amazon Prime. Conta com os portugueses João Reis, Maria João Falcão e Inês Castel-Branco.

Quem já fez a caminhada em direcção à catedral de Santiago de Compostela poderá identificar-se e recordar. Quem planeia (re)fazê-lo, vai desejar percorrer os trilhos assim que o desconfinamento deixar. 3 Caminos é uma ilustração do percurso e, simultaneamente, do potencial transformador dessa jornada espiritual e de autodescoberta.

Cinco peregrinos – Jana, Luca, Roberto, Yoon Soo e Raquel – “compartilham peripécias, experiências e descobrem o sentido das suas vidas”, anuncia a RTP, cada um levando às costas os próprios objectivos, promessas e demónios também.

Amizade, redenção, tensões, revelações e dores de crescimento marcam o passo destas viagens, que não se reduzem a um momento. Ao longo de oito episódios, acompanhamos a evolução dos personagens em três tempos, correspondentes a diferentes momentos das suas vidas: a primeira peregrinação, em 2000; outra, seis anos depois; e uma terceira, em 2021.

Tudo começa quando Jana (interpretada por Anna Schimrigk), uma jovem alemã, se faz a um dos Caminhos de Santiago, a pedido da irmã. No percurso, há-de cruzar-se com o italiano Luca (Andrea Bosca), o mexicano Roberto (Álex González), o coreano Yoon Soo (Alberto Jo Lee) e a espanhola Raquel (Verónica Echegui). É à beira de um rio que decidem fazer o caminho juntos. E é a partir daqui que se vão revelando fragmentos das experiências passadas e do dia-a-dia de cada um, para mostrar o que os levou ali, que sonhos perseguem, que dilemas e desafios enfrentam.

A diversidade cultural tem sido apontada pela crítica como uma das mais-valias da série, a começar pelas cinco nacionalidades representadas. Os cenários também extravasam El Camino, com passagem pelos países de origem dos protagonistas. Na ficha técnica, há actores de seis nacionalidades, incluindo três portugueses: João Reis, Maria João Falcão e Inês Castel-Branco.

Falada maioritariamente em espanhol e inglês, 3 Caminos é, para o director de programas do canal público, José Fragoso, “mais um exemplo a demonstrar o potencial da produção portuguesa de ficção e da sua capacidade de envolvimento em grandes produções internacionais”.

Nasceu da conjugação de esforços entre a RTP, a TV Galiza e a Amazon Prime, em parceria com a Cinemate, a Ficcion Producciones e a Beta Film. Estreou-se originalmente na plataforma de streaming a 22 de Janeiro. A Portugal, chega a 29 de Março, com estreia marcada para as 22h45, na RTP1.