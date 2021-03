Economia dá sinais de ligeira retoma na primeira semana de desconfinamento

Indicador diário de actividade económica calculado pelo Banco de Portugal revela uma ligeira melhoria do desempenho da economia na semana entre 15 e 21 de Março, que vai além da comparação favorável com o período homólogo.

A actividade económica em Portugal registou, na terceira semana de Março, a primeira após o Governo ter começado progressivamente a retirar algumas medidas de confinamento, sinais ligeiros de recuperação, revelam dados publicados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

O indicador diário de actividade económica calculado pelo banco central passou, na semana entre 15 e 21 de Março, a registar uma variação positiva face ao mesmo período de ano passado, de 0,2%, quando na semana anterior (entre 8 e 14 de Março) a variação era de -10,8%.

É preciso ter em atenção que esta melhoria tão acentuada na variação homóloga deste indicador é, em grande parte, provocada por um efeito de base. Foi precisamente nesta semana do ano passado, em Março de 2020, que a actividade económica começou a cair a pique com a chegada da pandemia a Portugal e com a adopção das primeiras medidas de confinamento. Entre a segunda e a terceira semanas de Março do ano passado, a variação homóloga do indicador diário de actividade económica passou de 1,7% para -6,8%, algo que agora, passado um ano, torna mais fácil a subida da variação homóloga.

Ainda assim, retirando da análise esse efeito de base, é possível verificar que entre a segunda e a terceira semanas do presente mês de Março se regista uma melhoria do indicador, que, segundo os cálculos feitos pelo PÚBLICO, poderá ser de cerca de 3%.

O indicador diário de actividade económica do Banco de Portugal tem sinalizado, com recurso a dados quase em tempo real como as transacções realizadas através do multibanco ou os transportes de mercadorias, que a economia portuguesa terá registado, a partir da segunda metade de Janeiro uma nova quebra, que coincidiu com a adopção de medidas de confinamento mais apertadas em resposta à nova vaga da pandemia. Essa quebra foi, mesmo assim, mais moderada do que a registada no início da pandemia, há cerca de um ano.

Agora, parece confirmar-se a expectativa de que, com o início do processo de desconfinamento, a actividade volte a recuperar de forma progressiva.

Uma melhoria dos indicadores na segunda metade de Março não deverá contudo chegar para evitar uma variação negativa em cadeia do PIB durante o primeiro trimestre de 2021, um resultado que não fazia parte dos planos do Governo quando apresentou a sua proposta de Orçamento do Estado para este ano. O ministro das Finanças já reconheceu que será necessário rever em baixa a previsão de crescimento económico de 5,4% para o total do ano apresentada em Outubro passado.

No mês passado, a Comissão Europeia reviu em baixa as suas previsões de crescimento para Portugal este ano de 5,4% para 4,1%. Esta sexta-feira, o Banco de Portugal irá divulgar as suas projecções actualizadas, sendo que actualmente a estimativa de variação anual do PIB em 2021 é de 3,9%.