Sub-21 portugueses querem começar bem o Euro 2021 e ficar para Maio

Num Europeu sub-21 que não é como os outros, a selecção portuguesa quer ter vida longa numa competição organizada por Hungria e Eslovénia. Num Euro dividido em duas partes, ter vida longa significa estar nos jogos a eliminar que só irão acontecer no final de Maio. E para que isso aconteça, nada melhor do que começar bem nesta quinta-feira, em Skopje, frente à Croácia (20h, RTP1), na primeira jornada do Grupo D, do qual também fazem parte Inglaterra e Suíça. Passam apenas os dois primeiros de cada grupo e, não havendo grande margem para errar, um triunfo sobre a selecção balcânica será meio caminho andado para os comandados de Rui Jorge.

Os quartos-de-final, que serão apenas a 31 de Maio, são um objectivo declarado para a selecção portuguesa e, mais do que a possibilidade de não passar da fase de grupos, Rui Jorge ficará desiludido se a equipa não demonstrar em campo a qualidade que tem. “A minha desilusão será se no final destes três jogos sentir que a equipa não deu e não exprimiu o que o seu potencial permite fazer. Se o fizermos e se alguém conseguir ser melhor, é evidente que não ficaremos satisfeitos. Outra coisa, e isso para mim será uma grande decepção, é não conseguir demonstrar toda a nossa qualidade e ficar pelo caminho porque não conseguimos ser seguros como uma boa equipa deve ser”, apontou Rui Jorge, que está a cumprir uma década como seleccionador de sub-21.

Como primeiro adversário neste Europeu, Portugal, que foi vice-campeã em 1994 e 2015, terá pela frente a Croácia, uma equipa que Rui Jorge considera ter algumas parecenças com a sua: “Acho que a Croácia é uma equipa muito semelhante à nossa em termos de características. Os jogadores são bastante evoluídos tecnicamente. Em termos individuais, o Ivanusec será para mim o seu melhor jogador em termos de desequilíbrio com bola. Em termos de qualidade de execução têm vários jogadores que nos chamam a atenção.”

O pouco tempo de preparação para este Europeu, e sem jogos particulares para afinar estratégia (esta selecção não disputou qualquer encontro em 2021), é uma preocupação para Rui Jorge, mas as cinco substituições, diz o seleccionador português, podem ajudar nesta situação. “Alguns jogadores não conseguiram treinar na segunda-feira em conjunto com os seus colegas, mas no treino de terça-feira toda a gente me pareceu capaz para dar o seu contributo. Não estou preocupado com o estado físico. Uma vantagem que temos agora são as cinco substituições e isso dá algum conforto aos treinadores”, referiu o antigo defesa-esquerdo.

Para a grande maioria dos convocados, este será a última competição que irão disputar nas selecções jovens, e para muitos deles será o culminar de um percurso que incluiu títulos europeus em sub-17 e sub-19. Diogo Dalot, lateral emprestado pelo Manchester United ao AC Milan, estava nessa selecção que foi campeã continental de juvenis em 2016 e olha para essa familiaridade entre os jogadores como um trunfo para a selecção portuguesa. “Sendo este Europeu tão atípico, sem dúvida que a ligação e todos os momentos de selecção que esta geração já teve junta poderá fazer com que a adaptação seja mais rápida. Do outro lado, certamente estarão seleções que possam ter essa vantagem”, considerou o lateral formado no FC Porto.

Tal como acontece com a selecção portuguesa, os sub-21 da Croácia também têm um antigo internacional ao comando, Igor Biscan, um polivalente defesa/médio que chegou a passar pelo Liverpool. Biscan entrou com a qualificação a meio e conseguiu conduzir os jovens croatas até este Euro, aguardando agora com expectativa a estreia no torneio frente a Portugal, sofrendo do mesmo mal que Rui Jorge e os outros seleccionadores: falta de tempo. “"Não houve tempo para treinar nenhuma jogada especial. A preparação tinha sido feita antes e houve um ou dois dias para passar informação aos jogadores. Se foi suficiente? Só o tempo o dirá. A situação é igual para todos e veremos o quão perto estivemos em prever como Portugal jogará”, referiu.