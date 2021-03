Portugal entra a ganhar no Euro sub-21

A selecção portuguesa entrou da melhor maneira no Europeu de sub-21, com um triunfo por 1-0 sobre a Croácia no jogo da primeira jornada do Grupo D.

Em Koper, na Eslovénia, um golo de Fábio Vieira, na segunda parte, garantiu uma estreia vitoriosa e a liderança partilhada do agrupamento para o grupo de Rui Jorge, já que houve vitória da Suíça pelo mesmo resultado sobre a Inglaterra no outro jogo do grupo. E será contra os ingleses que Portugal terá o seu próximo embate no próximo domingo, sabendo que uma vitória pode deixar iminente o apuramento para os quartos-de-final, que só se irão realizar no final de Maio.

O pouco tempo para preparar este Europeu foi uma queixa comum de Rui Jorge e de Igor Biscan, o seleccionador croata. E isso sentiu-se de forma bem evidente durante boa parte do jogo, em que as acções individuais tentavam compensar a falta de rotinas colectivas.

Do lado croata essa criatividade individual era expressa pelo seu 10, Lovro Majer, médio do Dínamo Zagreb e já com uma internacionalização na selecção A. Foi Majer a criar a primeira verdadeira situação de perigo aos 16’, com um remate forte que obrigou Diogo Costa a defesa difícil.

À melhor entrada em jogo da selecção balcânica, Portugal respondeu com um controlo progressivo das situações e com a criação de algum perigo junto da baliza croata.

Aos 25’, Tiago Tomás recolheu a bola na área adversária e teve espaço para o remate, que acabaria por ser desviado para canto por um croata – ficou a sensação de que tinha sido com o braço, mas nada foi assinalado.

Do canto, a bola voltou a pingar na área croata e Diogo Queirós cabeceou ao poste.

Pouco depois, aos 36’, foi Pedro Gonçalves a estar perto do golo, mas Adrian Semper voltou a mostrar segurança na baliza croata.

Pelas oportunidades que foram acontecendo nas duas balizas, o jogo já merecia golos, mas este ainda demorou mais um bocado a aparecer. Portugal estava sempre no controlo, mas não criou assim tanto perigo, enquanto a Croácia foi muito conservadora nas suas ambições atacantes.

E ao passar da hora, ambos os seleccionadores resolveram mexer um pouco com o jogo. Da sua parte, Rui Jorge resolveu refrescar o ataque e mudou três de uma vez, metendo no jogo Francisco Conceição, Fábio Vieira e Dany da Mota para os lugares de Tiago Tomás, Trincão e Florentino.

Só depois destas alterações é que a selecção portuguesa chegou ao golo. Numa boa combinação de três jogadores aos 68’, Thierry Correia conseguiu soltar para Dany da Mota e o avançado nascido no Luxemburgo viu bem a desmarcação de Fábio Vieira, Frente ao guarda-redes, o jovem médio do FC Porto esperou pela queda do guardião croata e, de pé esquerdo, meteu a bola junto ao poste.

A vantagem era justa, mas era curta e Portugal teve algumas dificuldades para segurar a bola nos últimos 20 e poucos minutos. Os croatas parecem mais afoitos na fase final do encontro e andaram a rondar a baliza de Diogo Costa, mas a selecção portuguesa foi competente o quanto baste para manter o resultado como estava.