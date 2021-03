Grécia empata Espanha e dá liderança a Ibrahimovic

Depois do empate da França, também a Espanha teve uma entrada em falso na recepção à Grécia (1-1), no grupo B de qualificação para o Mundial de 2022, liderado pela Suécia de Ibrahimovic. Apesar do golo de Álvaro Morata (33'), que dominou no peito uma bola endossada por Koke e bateu Vlachodimos, a selecção helénica, com apenas três derrotas em 29 encontros de qualificação para Campeonatos do Mundo, e uma nos últimos 11 encontros, igualou de penálti (57') e suportou nos últimos minutos o assédio espanhol.

Já os restantes campeões mundiais em acção - Alemanha, Inglaterra e Itália - entraram sem problemas na primeira ronda de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo do Qatar.

A Polónia de Paulo Sousa defrontou a Hungria e experimentou grandes dificuldades para garantir um ponto, empatando 3-3 depois de ter estado a perder por 2-0 e 3-2.

Na segunda noite de qualificação europeia, destaque para o regresso de Zlatan Ibrahimovic na selecção sueca, que venceu (1-0) a Geórgia com o avançado de 39 anos do AC Milan a fazer a assistência. Cerca de cinco anos após ter actuado pela última vez pela equipa nacional da Suécia, e mais de 20 anos após a estreia, o ainda melhor marcador da história da selecção (com 62 golos) em 117 encontros.

Sem hesitações - apesar do “choque” causado pelo teste positivo à covid-19 de Jonas Hofmann, revelado a poucas horas do jogo e que tirou ainda o lateral Marcel Halstenberg da lista de Joachim Löw, a Alemanha simplificou a tarefa na recepção à Islândia, marcando dois golos em sete minutos. Goretzka (2') e Havertz (7') desmontaram rapidamente a estratégia islandesa. Gündogan (56') colocou a “Mannschaft” a salvo de quaisquer sobressaltos e no comando do grupo J, a par de Roménia, que venceu (3-2) a Macedónia do Norte, e que é o próximo adversário dos germânicos, e de Arménia.

Retumbante foi a vitória (5-0) que Inglaterra - com um bis de Calvert-Lewin - impôs a San Marino, no Grupo I, onde Paulo Sousa se estreou ao leme da Polónia com um empate (3-3) na Hungria. Os polacos entraram praticamente a perder, com Sallai (6') a inaugurar o marcador e Szalai a ampliar (52') a vantagem magiar. Mas Paulo Sousa mudou tudo com uma dupla substituição: um minuto após entrar, Piatek reduziu (60') a desvantagem e no instante seguinte, Jozwiak (igualmente acabado de entrar) igualou. A Hungria reagiu e repôs a vantagem por Orbán (78')... anulada pelo inevitável Lewandowski (82')

Sem problemas, a Itália bateu a Irlanda do Norte (2-0), com Berardi (14') a abrir as hostilidades e a marcar o terceiro golo em três jogos, deixando a Immobile (39') a responsabilidade de reforçar a vantagem e seguir o exemplo da Suíça, que vencera na Bulgária (1-3) - com Seferovic a marcar um golo - para liderar o grupo C.