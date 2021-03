Gonçalo Oliveira lidera armada portuguesa em Oeiras

Gonçalo Oliveira, Gastão Elias e Nuno Borges são os três principais tenistas portugueses que vão disputar o Oeiras Open 1, o primeiro de quatro torneios internacionais, organizados pela Federação Portuguesa de Ténis (FPT) e que vão animar os courts de terra batida da zona de Oeiras até 25 de Abril.

A prova do ATP Challenger Tour, dotada com um prémio monetário de pouco mais de 30 mil euros, inicia-se este domingo no Complexo Desportivo do Jamor, com a disputa do qualifiying, e tem a final marcada para 4 de Abril.

Num torneio ATP desta categoria, Challenger 50 – 50 pontos e 4400 euros para o vencedor –, não é permitida a inscrição de tenistas do top-150, pelo que João Sousa e Pedro Sousa ficaram impedidos de participar.

Ausências notadas são igualmente as de Frederico Silva (174.º), que preferiu continuar a competir em piso rápido, e de João Domingues (188.º), que optou por disputar um challenger em Marbella.

Oliveira (296.º), Elias (358.º) e Borges (375.º) acabaram por ser, logicamente, os portugueses beneficiados com os convites para o quadro principal de singulares. Para a fase de qualificação, os wild-cards foram atribuídos a Tiago Cação (558.º), Luís Faria (827.º) e Pedro Araújo (1009.º).

“O que se espera é que os portugueses e as portuguesas aproveitem ao máximo estas oportunidades numa altura em que há poucos torneios internacionais. A Federação Portuguesa de Ténis tem feito um esforço muito grande para dar um up-grade à qualidade dos torneios, que se traduz em mais oportunidades de jogo e de evolução, mais pontos e mais prémios monetários”, disse o director do torneio, José Santos Costa.

Na semana seguinte (4 a 11 de Abril), realiza-se outro ATP Challenger 50, Oeiras Open 2, seguido de dois torneios femininos: o ITF W60 Oeiras Ladies Open (11 a 18 de Abril), ainda no Jamor, e o ITF W25 Oeiras Magnesium-K Active Ladies Open (18 a 25 de Abril), no Clube Escola de Ténis de Oeiras.