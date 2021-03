Cidade Sporting arranca em Maio e vai revitalizar espaço junto ao Estádio de Alvalade

O Sporting vai colocar em marcha, em Maio, o projecto Cidade Sporting, com o qual pretende revitalizar toda a zona envolvente ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a criação de uma ligação ao pavilhão e novas infra-estruturas.

“O Sporting Clube de Portugal continua a inovar e, nesse sentido, vai criar a Cidade Sporting, que envolverá desporto, arte e tecnologia”, assinalou o clube no site oficial, explicando que as obras arrancam dentro de pouco mais de um mês.

Em Maio será feita uma ligação, com uma artéria verde - que simulará uma pista de tartan -, às duas grandes estruturas, o pavilhão e o estádio, e, em Junho, o clube avançará com dois espaços de desporto e lazer.

O projecto contempla “a criação de um campo de basquetebol e de um parque de skate junto ao estádio”, com ambos a serem alvo de “pinturas de arte urbana, ganhando também uma dimensão cultural e uma atractiva estética adicional”.

“O campo de basquetebol, embora não seja oficialmente de 3x3 - modalidade olímpica a partir deste ano -, está alinhado com o projecto 3x3 BasketArt, promovido pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB)”, indicou o clube, que pretende atrair mais praticantes para a modalidade, que retomou em 2019-20.

Na informação, o clube sublinha que a Cidade Sporting está a ser planeada com a colaboração da Câmara de Lisboa, do Gabinete de Arte Urbana (GAU) e da Junta de Freguesia do Lumiar, num ano de particular importância para o desporto na cidade.

“Este projecto do Sporting vem, assim, de certa forma, também ao encontro da própria cidade de Lisboa, que em 2021 é Capital Europeia do Desporto, e que com isso dará aos lisboetas e aos seus visitantes novos espaços para a prática desportiva”, refere o clube.