Três filmes portugueses selecionados para o festival Visions du Réel

Sortes , de Mónica Martins Nunes, Timkat , de Ico Costa, e No Táxi do Jack , de Susana Nobre, estão no programa deste festival suíço que decorrerá exclusivamente online de 15 a 25 de Abril.

Três filmes portugueses, de Ico Costa, Susana Nobre e Mónica Martins Nunes, serão exibidos em Abril, no festival suíço de cinema documental Visions du Réel, em formato virtual.

Na competição internacional de médias e curtas-metragens estão Sortes, de Mónica Martins Nunes, e Timkat, de Ico Costa, ambos em estreia mundial.

Sortes, de 38 minutos, é uma produção luso-alemã, rodada no Alentejo, registando a paisagem humana e rural da serra de Serpa, marcada pela desertificação. A viver em Berlim, Mónica Martins Nunes é ainda autora do filme Na cinza fica calor (2016).

Timkat, de Ico Costa, foi rodado na Etiópia e regista um ritual religioso de purificação e baptismo, que reúne milhares de pessoas junto ao rio Jordão. A longa Alva (2019) e a curta Nyo Vweta Nafta (2017) são outros filmes já assinados por Ico Costa.

Na secção Latitudes do Visions du Réel estará No Táxi do Jack, de Susana Nobre, que teve estreia mundial em Fevereiro no Festival de Berlim. No filme, que entrelaça elementos de documentário e ficção, a cineasta portuguesa conta a história de Joaquim Calçada, antigo mecânico de aviões e motorista, que esteve emigrado nos Estados Unidos e regressou duas décadas depois a Portugal, para se reformar.

Tal como há um ano, o Visions du Réel cumprirá a 52.ª edição apenas em modo virtual, com a programação canalizada para a exibição online por causa das restrições sanitárias na Suíça. O festival decorrerá de 15 a 25 de Abril.