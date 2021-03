Quinta, na TV: à volta da Terra com Amigos Improváveis e o desporto em jogo

CINEMA

Chappie

Hollywood, 17h15

Num futuro próximo, a polícia está convertida numa força opressora robotizada que defende os interesses governamentais, sem olhar às injustiças e aos dramas da população. Neste contexto, é criado um robô mais avançado que, para além dos poderes sobre-humanos, tem sentimentos e inteligência própria. Chappie “nasce” assim para a vida como uma criança, capaz de aprender, improvisar e transformar-se a cada dia. Realizado por Neill Blomkamp (que também co-escreve o argumento com Terri Tatchell), o filme conta com os actores Hugh Jackman, Sigourney Weaver, Dev Patel e Sharlto Copley (voz de Chappie) e com os rappers Yo-Landi Visser e Ninja.

Amigos Improváveis

Nos Studios, 19h30

Uma comédia dramática dirigida por Olivier Nakache e Eric Toledano, com base na autobiografia de Philippe Pozzo di Borgo. Depois de um acidente que o deixou tetraplégico, Philippe (François Cluzet) decide contratar alguém que o apoie nas rotinas diárias. É assim que conhece Driss (Omar Sy), um jovem senegalês recém-saído da prisão. Driss pode parecer inadequado à função, mas Philippe estabelece com ele um vínculo imediato. Entre eles irá nascer uma amizade profunda.

Kursk

AXN Movies, 21h10

Thomas Vinterberg realiza este filme dramático sobre uma história verídica e trágica que abalou o mundo. A 12 de Agosto de 2000, o submarino Kursk afunda-se nas águas geladas do mar de Barents. A bordo vão 118 pessoas. Depois do pedido de socorro, os sobreviventes ficam dependentes das decisões das autoridades russas sobre o resgate. Nos dias que se seguem, milhões de pessoas por todo o mundo aguardam, de respiração suspensa, notícias da operação de salvamento.

O Duplo

TVCine Emotion, 1h55

Simon, um homem tímido, inseguro e incapaz de se fazer notar, descobre que tem um novo colega que é a sua cópia física exacta – só que é extrovertido, carismático e muito sedutor. Realizada por Richard Ayoade, esta comédia dramática inspira-se no romance homónimo escrito por Fyodor Dostoevsky, em 1846. Jesse Eisenberg (em dupla personagem), Mia Wasikowska e Wallace Shawn entram no elenco.

DESPORTO

Futebol: Campeonato da Europa Sub-21

RTP1, 19h53

Directo. A selecção portuguesa desloca-se à cidade eslovena de Koper para defrontar a Croácia no Estádio Bonifika, na fase de grupos do Campeonato da Europa Sub-21. É a nona vez que Portugal entra na competição, na qual tem como melhor resultado dois segundos lugares (1994 e 2015). Terá de terminar numa das duas primeiras posições do grupo para se qualificar para os quartos-de-final da prova, cuja fase final se realiza na Hungria e na Eslovénia. Além da Croácia, a “equipa das quinas” tem a Inglaterra e a Suíça como adversários no Grupo D.

DOCUMENTÁRIOS

Versalhes: O Palácio Desvanecido do Rei Sol

RTP2, 20h37

O Palácio de Versalhes abre-se a uma visita a “zonas esquecidas e secretas”, anuncia a RTP, através de uma viagem no tempo que recorre a recriações virtuais para mostrar as mudanças por que passou o sumptuoso edifício, desde o reinado de Luís XIV, o Rei-Sol absolutista (1643 a 1715), que ordenou várias campanhas de construção, até às alterações que o palácio sofreu no século XVIII.

Esférica

RTP2, 22h47

Escrita e realizada por Antonio Sánchez Galey, esta longa-metragem documental segue a rota tomada pela frota liderada pelo português Fernão de Magalhães e o espanhol Juan Sebastián Elcano em direcção a uma das maiores feitos da Humanidade: a primeira viagem de circum-navegação e a prova definitiva da esfericidade da Terra. Esférica aborda o significado da façanha para o que viria a designar-se globalização, mas concentra-se sobretudo na riqueza da biodiversidade que as embarcações encontraram no caminho, tanto em terra como no mar.

The Day Sports Stood Still

HBO, streaming

A 11 de Março de 2020, o basquetebolista Chris Paul preparava-se para jogar em casa, pelo Oklahoma City Thunder, contra o Utah Jazz, quando ele e os colegas foram mandados de volta ao balneário. A partida tinha acabado de ser suspensa, por ter sido detectado um caso positivo de coronavírus num jogador da outra equipa (Rudy Gobert). É a partir do seu relato do que aconteceu nesse dia (e nos meses seguintes) e de testemunhos de outros intervenientes que se constrói este documentário, realizado por Antoine Fuqua, sobre o momento em que a pandemia entrou em campo e o desporto parou.