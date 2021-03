Morreu o realizador Bertrand Tavernier

O realizador Bertrand Tavernier morreu esta quinta-feira, aos 79 anos. O anúncio da sua morte foi feito pelo Instituto Lumière de Lyon, do qual era presidente.

Cineasta que nunca escondeu a sua preferência pelo cinema clássico e preferiu defender a “qualidade francesa” por oposição às “terras queimadas” da geração da Nouvelle Vague, Tavernier fez sempre questão de assestar os holofotes sobre cineastas e filmes subvalorizados ou esquecidos do cinema francês. Disso fez prova o seu aclamado documentário Uma Viagem pelo Cinema Francês com Bertrand Tavernier (2016), depois prolongado para uma série de nove episódios, Viagens pelo Cinema Francês. Mas nunca perdeu o seu fascínio pelo cinema americano, chegando até a rodar nos EUA (À Margem de um Crime, com Tommy Lee Jones e John Goodman).

Antigo estudante de Direito, Tavernier iniciou carreira em finais dos anos 1950 como crítico de cinema e, posteriormente, como assessor de imprensa antes de passar à realização, estreando-se na longa-metragem em 1974 com uma adaptação de Georges Simenon, O Relojoeiro. O seu filme mais recordado, hoje, será À Volta da Meia-Noite (1986), evocação da Paris do jazz do pós-Segunda Guerra Mundial, com o saxofonista Dexter Gordon no papel de um músico exilado inspirado por Bud Powell e Lester Young.