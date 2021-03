Cinco séries com alguns dos nossos anti-heróis favoritos

A Casa de Papel

Criada, em 2017, pelo espanhol Aléx Pina, a primeira temporada estreou-se no canal privado Antena 3. O sucesso foi tal que, poucos meses depois, foi incluída no catálogo internacional da plataforma Netflix, que avançou com mais quatro temporadas. Tudo começa com um plano milimetricamente pensado para assaltar a Casa da Moeda de Espanha. Professor, o génio por detrás de cada detalhe, escolheu a dedo os seus parceiros no crime e deu-lhes o nome de cidades: Tóquio é uma assaltante em fuga; Berlim é o instável executor do esquema; Rio, o génio informático; Nairobi, a falsificadora; Moscovo, especialista em perfuração, traz consigo o filho Denver; e finalmente, Helsínquia e Oslo, a força de braços necessária para qualquer situação do género. Durante cinco meses, ensaiam cada passo e avaliam todos os possíveis contratempos. Quando o dia chega, vestem uns macacões vermelhos, colocam máscaras de Dalí e barricam-se, com 67 reféns, dentro da Casa da Moeda. Numa afronta aos bancos, ao capitalismo e a um sistema social corrupto, põem as máquinas a fabricar os vários milhões de euros que tencionam levar consigo. Têm como objectivo não causar mortos ou feridos, mas nem tudo corre como previsto. O elenco, brilhante, inclui Úrsula Corberó, Belén Cuesta, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán e Jaime Lorente. Em 2018, A Casa de Papel recebeu o Emmy Internacional de melhor série dramática. Uma quinta temporada está prevista para Abril.

Depois de uma missão traumática no Afeganistão, Barry deixou-se arrastar pela depressão. Um amigo ajudou-o a levantar-se, ao recrutá-lo para assassino a soldo. “O que fazias bem na guerra pode ser útil cá”, disse-lhe, e incumbiu-o de assassinar a pior escumalha da sociedade. Sem nada a perder, Barry deu então início a uma inesperada carreira onde demonstrou grande talento e eficácia, sem nunca questionar os seus actos. Mas o passar do tempo só veio acentuar a sensação de vazio. Até que um dia, quando se encontra em Los Angeles em serviço, entra acidentalmente numa aula de representação onde se sente estranhamente revigorado. Os estudantes convencem-no a regressar no dia seguinte e Barry percebe que encontrou finalmente um propósito. Mas há um senão: representar é um trabalho que envolve grande exposição, o que não se coaduna em absoluto com o anonimato necessário para assassinar pessoas. O protagonista tenta, sem sucesso, deixar a profissão, mas vê-se constantemente envolvido com a máfia tchetchena, que por sua vez começa uma guerra com a máfia boliviana e assim por diante. Já com duas temporadas disponíveis (e mais duas a caminho), Barry foi desenvolvida pelo veterano Alec Berg (associado a Seinfeld e Calma, Larry), e Bill Hader, que assume o papel de protagonista e que tem encabeçado outros projectos importantes, seja a série de falsos documentários Documentary Now!, escrever para South Park, fazer parte do elenco de Saturday Night Live ou aparecer em diversos filmes. Aclamada pelo público e pela crítica, teve quase três dezenas de nomeações para os Emmys, com Bill Hader a merecer o prémio de melhor actor em comédia por duas vezes consecutivas (2018 e 2019), e Henry Winkler o de melhor actor secundário (2018). Já em 2019 e 2020, a série esteve nomeada para três categorias dos Globos de Ouro: melhor série de comédia, actor (Hader) e actor secundário (Winkler).

Produzida pela Netflix em 2018, uma comédia negra criada, realizada e protagonizada pelo comediante britânico Ricky Gervais (responsável pelo estrondoso sucesso de The Office, que lhe valeu um Globo de Ouro e três BAFTA na categoria de melhor actor de comédia). A acção segue Tony, um homem afável e de bem com a vida até Lisa, a sua alma-gémea, morrer de cancro. Depois disso, toldado pelo sofrimento, transforma-se num misantropo que diz e faz o que lhe apetece, sem ter em consideração os sentimentos alheios. Amigos e colegas de trabalho, vítimas perfeitas do seu desconforto, vão tolerando as atitudes por saberem o quanto a morte de Lisa o afectou e esperando ansiosamente que o amigo regresse à normalidade. Mas parece que a versão malévola de Tony teima em não arredar pé, atropelando emocionalmente todos os que com ele se cruzam. No elenco, participam ainda David Bradley, Penelope Wilton, Ashley Jensen e Tony Way. After Life tem três temporadas disponíveis.

Fargo

A série começa com o anúncio: “Esta é uma história verdadeira (...). A pedido dos sobreviventes, os nomes foram alterados. Por respeito aos mortos, o resto é contado exactamente como aconteceu.” Na verdade, tudo isto é mentira. Munida de humor negro, a antologia Fargo foi criada em 2014 por Noah Hawley (Bones, The Unusuals, My Generation ou Legion), para o canal norte-americano FX, e inspira-se no filme homónimo de Joel e Ethan Coen, listados como produtores executivos na série. Tem três temporadas já estreadas, cada uma delas com a sua própria história e personagens. Em comum, têm entre si o estado do Minnesota (EUA), a intriga, o engano, o assassinato e as constantes referências aos filmes dos Coen. Tudo começa com o misterioso Lorne Malvo (Billy Bob Thornton), que chega à pequena localidade de Bemidji para lançar o caos. Lorne vai conhecer o inseguro Lester Nygaard (Martin Freeman) e em três tempos coloca-o no centro de vários crimes que não tencionava cometer. A primeira temporada venceu os Emmys de melhor mini-série, realização e elenco. Também recebeu o Globo de Ouro de melhor mini-série e deu a Billy Bob Thornton o prémio de melhor actor em mini-série. A acção da segunda temporada acontece em 1979 e as personagens são interpretadas por Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Jesse Plemons e Ted Danson. Recebeu três nomeações aos Globo de Ouro e Emmys. A terceira passa-se em 2010 e conta com as actuações de Ewan McGregor, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, David Thewlis e Goran Bogdan. Assim como as outras temporadas, foi muito bem avaliada pela crítica, recebendo diversas nomeações para os Globo de Ouro e Emmys. Está prevista uma quarta.

The Righteous Gemstones

Uma comédia negra criada por Danny McBride, co-criador de Eastbound & Down e Vice Principals, que segue três gerações de uma poderosa família evangelista. O patriarca Eli Gemstone (John Goodman) é um pastor da Carolina do Sul, célebre pelas técnicas pouco ortodoxas de salvação, pelas missas internacionais e pelo seu bem-sucedido programa de televisão. Jesse Gemstone (McBride), o filho mais velho e seu sucessor natural, tenta, com alguma dificuldade, modernizar o império do pai. Segue-se Kelvin (Adam Devine), o irmão mais novo, com quem Jesse tem uma relação atribulada e que tem alguma dificuldade em aceitar alguns dos métodos por eles usados; e, finalmente, Judy (Edi Patterson), uma mulher revoltada por ser constantemente excluída e menosprezada pelo simples facto de ser mulher. Esta família, apesar dos preceitos morais que apregoam e das almas que tentam salvar, está mergulhada na ganância, amoralidade e sede de poder. Tudo, claro, em nome do Senhor.