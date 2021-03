Glenn Close, maquilhagem, cabelos e flashbacks

Em meados da década passada chegou a haver um lampejo de esperança por Ron Howard, quando estreou Rush, uma supreendentemente justa e vigorosa reconstituição da fórmula 1 dos anos 70. Mas o brilho desvaneceu-se num instante, e ei-lo de novo firmemente incrustado no “género” a que a sua obra é mais fiel, o “pastelão” sisudo e sensaborão a transpirar a vontade de “prestígio” por todos os poros, e capaz de atrair Óscares e similares com a mesma infalibilidade com que uma lâmpada nocturna atrai insectos — afirmação que mais uma vez se consubstancia, Lamento por uma América em Ruínas (Netflix) está nomeado para dois prémios da Academia, os de melhor actriz secundária (Glenn Close) e de melhores “maquilhagem e cabelos”. Se é que faz sentido, no caso, a distinção, porque o papel de Glenn Close (uma velha matrona do sul rural americano) é indissociável da maquilhagem e cabelos, e sem eles não havia personagem (apesar dos esforços maneirentos de Close, que é muito melhor actriz do que este show off mas não resiste à tentação de aproveitar a embalagem académica que Howard lhe proporciona).