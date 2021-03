Procuradora soube por inspector que Ihor estava “mal tratado”. Autorizou na mesma remoção do corpo

Apesar de ter dito ao telefone à procuradora que havia sinais de que corpo “estava um bocado mal tratado”, inspector não fez esta menção no email que enviou ao Departamento de Investigação e Acção Penal como procuradora lhe pediu.

Quando a procuradora do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP), Alexandra Catatau, recebeu a chamada telefónica do inspector do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Ricardo Giriante, a comunicar a morte de Ihor Homenyuk a 12 de Março foi-lhe dito que teria sido consequência de um ataque epiléptico.