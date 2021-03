Chef Ljubomir não pode ser castigado por violar confinamento, decide juiz

O chef Ljubomir Stanisic atravessou a ponte sobre o Tejo em Abril passado, durante o primeiro confinamento, para ir passar a Páscoa com a família à zona de Grândola. Mas apesar de estar a violar as normas do estado de emergência as leis não permitem puni-lo, conclui o juiz de instrução Ivo Rosa na decisão em que resolveu não levar a figura televisiva a julgamento.