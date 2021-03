Adão Carvalho: “Os magistrados sentem uma ausência da procuradora-geral da República”

Adão Carvalho é o novo presidente do Sindicato dos Procuradores do Ministério Público. Nesta entrevista avalia a prestação de Lucília Gago e da ministra da Justiça e fala dos temas que têm marcado a justiça, desde a polémica directiva da procuradora-geral, às propostas para o combate à corrupção.

O procurador Adão Carvalho nasceu em Ermesinde há 48 anos e tornou-se no sábado no novo presidente do Sindicato dos Procuradores do Ministério Público, substituindo António Ventinhas. Garante que a pandemia não afectou grande parte do serviço do Ministério Público (MP) e deixa críticas a Lucília Gago por causa da polémica directiva sobre os poderes hierárquicos durante os inquéritos penais.