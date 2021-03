Bloco alerta para “bomba-relógio” das moratórias que acabam a 31 de Março

“Uma autêntica bomba-relógio”, diz a líder do Bloco de Esquerda: uma em cada cinco famílias tem uma moratória no crédito à habitação e um terço do crédito das empresas está em moratórias que acabam daqui a uma semana, a 31 de Março. Dados que não são “residuais, como tinha dito o Governo”, afirmou.