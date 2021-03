Tabula Rasa: quando a criatividade foge do estúdio para andar à solta

Luís Sobreiro conta histórias sobre música. Através das lentes das câmaras de filmar, entrou no universo que o fascina e capturou os momentos de criação agora eternizados na pequena série documental Tabula Rasa, do Canal 180.

No início de 2019, Joaquim Durães, da Lovers&Lollypops, desafiou Luís Sobreiro, que trabalhava no Canal 180, a criar uma residência artística onde Rui Carvalho, o Filho da Mãe, pudesse gravar a sua música. O realizador criou-a com o irmão, Pedro Monteiro, fundador da associação cultural Rústico, e decidiu filmar o processo criativo do guitarrista, isolado numa casa na margem norte do Douro, em Marco de Canaveses, onde só era possível chegar de barco.

Poucas semanas depois, o baixista José Roberto Gomes, dos Solar Corona, também convidou Luís para documentar a gravação de um novo disco rock numa casa em Barcelos, um estúdio improvisado que se estendia pelos quartos e corredores.

Quando editava as duas gravações, o realizador de 31 anos percebeu que a tendência de fuga aos estúdios de produção de música para encontrar inspiração em ambientes mais intimistas era uma oportunidade para documentar algo que já acontecia em maior escala. Depois de uma “conversa de café” com Joaquim Durães, onde discutiram a ideia, surgia, agora sim, a Tabula Rasa, fruto de uma “sucessão de felizes acasos”, confessa Luís, e da “sinergia” entre a Lovers&Lollypops, o Canal 180 e todos os músicos e produtores envolvidos.

Luís Sobreiro entrou, por um dia, na residência artística de quatro músicos ou grupos, onde, “da forma menos intrusiva possível”, descobria uma história para contar. A série acompanha Filho da Mãe, Solar Corona, CZN, e Ece Canli. Não fossem os constrangimentos impostos pela pandemia e seriam mais músicos, mais episódios.

Os quatro episódios da primeira temporada da série Tabula Rasa foram realizados por Luís Sobreiro, produzidos pela Lovers&Lollypops, com o apoio do Canal 180, e estão disponíveis online.