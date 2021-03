Nas praias da Califórnia, há quem faça surf com cabras

Enquanto crianças e homens remam freneticamente em cima da prancha de surf insuflável, através das ondas espumosas do Pacífico, até à praia, um passageiro senta-se tranquilamente na proa absorvendo tudo — uma grande cabra branca.

O surfista californiano Dana McGregor sempre adorou a emoção de apanhar uma onda, mas foi quando levou a sua cabra de estimação a surfar que encontrou verdadeiramente a sua vocação.

“Arranjei uma cabra para limpar o meu carvalho venenoso no quintal e decidi levá-la a surfar no meu aniversário; depois acabei a surfar com cabras”, recordou McGregor sobre o dia em que a sua viagem de surf com cabras começou, há quase dez anos.

Agora, McGregor, 42 anos, ensina crianças a surfar a partir da praia de Pismo, no Norte de Santa Bárbara, usando as cabras de estimação Pismo e Grover para as ajudar a ultrapassar o seu medo da água.

“Quando é a tua primeira vez parece assustador, mas, na verdade, depois de continuares a fazê-lo é realmente divertido”, disse Mileah Robbins, de dez anos, após ter surfado uma onda com Pismo, de oito anos.

As cabras também parecem gostar, a julgar pela expressão relaxada de Pismo enquanto acerta nas ondas.

“Há uma liberdade em surfar que não encontras em qualquer lado”, disse McGregor, abraçando as suas cabras que estão no paredão, atraindo a atenção das crianças e de outras pessoas que por ali passam.

“Estás a surfar as ondas que Deus nos traz, que trazem cura, felicidade, liberdade e paz às nossas vidas, por isso quero que todos experienciem isso.”