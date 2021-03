A venda das barragens à EDP e a Autoridade Tributária

O silêncio profundo a que se submeteu a Autoridade Tributária (AT) no que diz respeito à venda das barragens da EDP e ao pagamento devido ou não do imposto de selo, é algo que faz cada vez mais barulho. Quando o tempo passa e as respostas a perguntas simples não aparecem, é lógico que se comece a desconfiar de que algo não foi feito como devia. Porque não fala a AT? Enquanto não o fizer de uma forma clara, esclarecedora e independente a AT só está a contribuir para o avolumar das dúvidas sobre a operação acima referida o que em nada contribui para a transparência que deve ser sempre exigida e constantemente defendida.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Sociedades secretas

As opiniões acerca de políticos e outras individualidades pertencerem a organizações secretas estão a ter aceso debate, porque o líder do PSD acha que tal facto de pertença deve ser dado a conhecer publicamente. Todavia, pensamos que a liberdade individual de qualquer cidadão ficará mais fragilizada se tais factos forem obrigatórios de comunicar em sede própria. O que pomos em causa para além do acima aludido é saber-se se num Estado democrático e de direito estabelecido é admissível a existência de associações secretas e para que servem.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Semana de quatro dias de trabalho

A jornada de trabalho flexível fortalece laços de cooperação entre empregador e empregado. O home office devido à pandemia foi uma experiência valorosa. A jornada de quatro dias de trabalho semanal permite ao trabalhador reduzir atraso e faltas ao trabalho para resolver questões pessoais. A redução de custos a nível da empresa e o aumento da produtividade é um facto. A poluição automóvel é reduzida e o turismo agradece com a possibilidade de organizar fins-de-semana prolongados. Mantendo a remuneração contratual, a intervenção sindical seria diminuída, reduzindo os conflitos laborais. Assim, a marcação de greves abrangendo a sexta-feira seria pouco equacionada. Novos paradigmas surgiram com a investida pandémica. Saibamos aproveitar. Até teríamos mais tempo para ler o PÚBLICO!

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Vacinas

Tem-se falado muito sobre a vacina da AstraZeneca. Tenho lido vários textos todos a carregar criticamente na acção da Comissão Europeia, que livrou todos os países da UE de uma grande trabalheira e impediu negociatas demoradas e conseguiu preços mais em conta entre as empresas fabricantes de várias vacinas, incluindo a AstraZeneca. Penso que a querela sobre esta vacina é, apenas, uma guerra, uma guerra comercial de interesses. Possivelmente, a Comissão comprou as vacinas por um preço mais barato e agora a AstraZeneca, e não sei se outras farmacêuticas, pretende atrasar a sua vacina porque, ao que suponho, a vendeu mais cara para fora da UE.

Há dias, queixei-me, nesta secção, pelo facto de ter mais de 80 anos e ainda não ter recebido a vacina. Mas, no dia seguinte recebi a notícia de que ia ser vacinado dois dias depois de ter escrito o texto. Foi em Rio de Mouro que recebi a vacina numas vastas instalações onde tudo funcionou impecavelmente.

Artur Gonçalves, Sintra