Só um português – esse zénite organizativo, esse cometa de eficiência, essa via láctea do Taylorismo – é incapaz de reconhecer a organização de que ele próprio faz parte.

No Hospital de Santa Maria há uma fila para as pessoas que precisam de fazer análises mas que não têm marcação. Inscrevemo-nos, esperamos e, quando somos chamados, entramos. Vão duas pessoas de cada vez e, em todas as vezes que lá fomos, espera-se pouco mais de uma hora.