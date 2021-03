UE e Reino Unido empenhados em chegar a acordo sobre as vacinas

Declaração conjunta fala em trabalhar em conjunto para atingir uma situação em que ambas as partes fiquem a ganhar.

A União Europeia e o Reino Unido garantiram, esta quarta-feira, numa declaração conjunta, que a cooperação para combater a pandemia é muito importante e que Bruxelas e Londres estão empenhadas em chegar a um acordo em que ambas as partes fiquem a ganhar.

“Tendo em conta as nossas interdependências, estamos a trabalhar nos passos específicos que podemos dar – no curto, médio e longo prazo – para criar uma situação benéfica para ambos os lados e expandir o fornecimento de vacinas aos nossos cidadãos”, refere a declaração.

Bruxelas anunciou a revisão do mecanismo de transparência para autorização das exportações de vacinas produzidas na UE para países terceiros, que poderão vir a ser bloqueadas caso não estejam garantidos os princípios de reciprocidade e proporcionalidade na produção e administração das doses.

Este comunicado parece ser o enterrar do machado na guerra das vacinas entre Bruxelas e Londres, ao sublinhar que a terceira onda da pandemia “torna a cooperação entre a UE e o Reino Unido ainda mais importante”.

“Temos vindo a discutir o que mais podemos fazer para assegurar o benefício recíproco da relação entre a UE e o Reino Unido em relação à covid-19”, acrescenta a declaração. Porque, no fim, “a abertura e a cooperação global de todos os países será chave para superar esta pandemia e assegurar melhor preparação para enfrentar futuros desafios”, acrescenta o texto, que termina a dizer que as discussões entre as duas partes vão continuar.

Apesar de a revisão do mecanismo de transparência não estar direccionada directamente à AstraZeneca, a verdade é que a farmacêutica anglo-sueca poderia ser a primeira visada porque está atrasada na entrega das doses acordadas com a UE, que acusa Londres de não permitir a saída de doses fabricadas no Reino Unido.