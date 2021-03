Canal do Suez: porta-contentores bloqueou umas das vias comerciais mais movimentadas do mundo

O navio encalhou, muito provavelmente depois de ter sido atingido por uma rajada de vento, bloqueando a passagem a dezenas de outros navios. As operações de resgate já permitiram reabrir a navegação no canal.

As operações de desbloqueio de um navio porta-contentores – considerado um “mega-navio” – encalhado no Canal de Suez prosseguem esta quarta-feira, tendo já permitido que o tráfego voltasse a abrir nos dois sentidos, com dezenas de navios a aguardar desde terça-feira para atravessar uma das vias marítimas mais movimentadas do mundo. Várias tentativas de desencalhamento tinham já fracassado.

“As unidades de resgate e rebocadores da Autoridade continuam os seus esforços” para desencalhar o navio de 219 mil toneladas e bandeira do Panamá que saíra da China e vinha do mar Vermelho para o Mediterrâneo, tendo como destino Roterdão, afirmou o almirante Ossama Rabie, presidente da Autoridade Egípcia do Canal do Suez, num comunicado publicano no seu site.

O MV Ever Given, com 400 metros de comprimento e 59 de largura, encalhou por volta das 7h40 (5h40 em Lisboa) de terça-feira. Segundo relatos iniciais da empresa de navegação GAC, da Índia, citada pela Al-Jazeera, o navio teria sofrido um apagão. Mas a empresa Evergreen Marine Corp, de Taiwan, que é o operador do navio, disse à AFP que “o porta-contentores encalhou acidentalmente, possivelmente depois de ser atingido por uma rajada de vento”.

De acordo com os serviços de meteorologia egípcios, na terça-feira a área foi afectada por ventos fortes, com rajadas de até 50 km por hora, e uma tempestade de areia.

“A empresa apelou ao dono do navio para relatar a causa do incidente e está em discussões com as partes relevantes, incluindo a autoridade de gestão do canal”, esclareceu a Evergreen Marine Corp. “Toda a tripulação está bem. Não houve relatos de ferimentos nem poluição” provocada pelo porta-contentores, garantiu ainda.

O Ever Green é um navio de uma nova categoria de porta-contentores muito (ultra) grandes (ULCS, na sigla em inglês), alguns dos quais demasiado grandes para atravessar o Canal do Panamá, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico, escreve o diário The Guardian, citando Flavio Macau, perito em comércio marítimo.

Na sequência do acidente, pelo menos 30 navios estiveram ou estão imobilizados na entrada norte do Canal do Suez, e mais três na entrada sul. Por aqui passam dezenas de grandes contentores por dia e perto de 19 mil navios fizeram a travessia ao longo do ano passado.

Com 190 km de comprimento, o Canal do Suez é uma das vias marítimas mais importantes do mundo, concentrando cerca de 10% do comércio marítimo internacional. Foi alargado em 2015 para permitir aos navios transitarem nas duas direcções em simultâneo, mas apenas em parte da rota. De acordo com o site TankerTrackers, o Ever Given encalhou numa zona onde só passam navios numa das direcções.