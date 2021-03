Alemanha recua no confinamento da Páscoa

A Alemanha não vai ter, afinal, um confinamento rigoroso durante o período da Páscoa, disse a chanceler, Angela Merkel, após uma reunião com os representantes dos estados federados. Merkel assumiu o erro: “foi meu e apenas meu”, disse, pedindo ainda desculpa à população por ele.

As medidas, justificadas pela grande presença no país da variante identificada no Reino Unido que é mais infecciosa, foram anunciadas na terça-feira, e recebidas com muitas críticas. Algumas igrejas, em particular, recusaram a sugestão do Governo de realizar de novo os serviços religiosos de modo virtual durante a Páscoa.

Especialistas reagiram também notando que o confinamento “curto-circuito” de cinco dias, com dois feriados extra em que era suposto parar a maior parte da vida pública no país, não era suficiente para ter um efeito significativo na subida de casos da terceira vaga que a Alemanha enfrenta actualmente.

As medidas tinham sido decididas após uma reunião de doze horas entre Merkel e os ministros-presidentes dos estados federados. O problema, disse a chanceler, foi que não houve tempo suficiente para concretizar o plano num espaço de tempo tão curto.

Esta quarta-feira, vários media alemães relatavam uma nova reunião em que Merkel terá comunicado que não haveria o equivalente a dois feriados legais, quinta-feira antes da Páscoa e a segunda-feira seguinte.

Aparentemente, diz o diário Tagesspiegel, declarar a quinta-feira um dia de descanso, equivalente a domingos e feriados, quando a maioria das lojas fecha na Alemanha, esbarrou em questões legais que não tinham sido previstas. A televisão pública ARD diz que empresas levantaram questões em relação a logística também, de entregas que estavam previstas para esses dias, por exemplo.

O país registou esta quarta-feira 15813 novos casos de infecção pelo coronavírus e 248 mortes de covid-19. A incidência a sete dias excede os 100 casos por 100 mil habitantes há três dias seguidos.

A gestão da pandemia começa a afectar o partido de Merkel. Uma nova sondagem do instituto Forsa, publicada esta quarta-feira, mostra uma grande queda da União Democrata-Cristã (CDU) nas sondagens – é o partido mais votado com apenas 26%. Os Verdes surgem com 22%, seguidos do SPD (Partido Social Democrata) com 16%. Os liberais estão com 10%, assim como os nacionalistas da AfD, e a esquerda radical Die Linke tem 8%.