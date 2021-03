É a salamandra, e não a rola-brava, que tem honras de capa no livro sobre a fauna da reserva mais antiga do país

Há muito poucas rolas-bravas a passar o estio no litoral sul de Vila do Conde, onde há 63 anos, por impulso do zoólogo Santos Júnior, foi criada a Reserva Ornitológica de Mindelo (ROM). Afastada, pela urbanização do litoral e outros factores, para territórios mais interiores, a ave que atraiu a este lugar aquele que viria a ficar conhecido como o pai da ROM já nem figura no primeiro livro de divulgação da fauna terrestre destes territórios, com o qual os biólogos Pedro Andrade e Pedro, Martins, fundadores e dirigentes da Associação Pé-Ante-Pé, esperam contribuir para a protecção dos valores naturais presentes na mais antiga área protegida do país.