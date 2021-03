Procura por casas de férias aumenta 95% no mês de Março

A procura por casas de férias disparou 95% na primeira semana de Março face à segunda quinzena de Fevereiro. Os dados são de um estudo da OLX divulgado esta quarta-feira.

De acordo com a OLX Portugal, o Algarve é a região que demonstra ter maior procura por parte dos interessados em estadias de férias. Manta Rota, Altura e Monte Gordo são as localidades desta zona que suscitam maior interesse.

No período em questão, a procura de casas de férias com piscina privada aumentou também 36%.

Em comunicado enviado à imprensa pela OLX Portugal, lê-se que “a evolução positiva do país e o plano de desconfinamento levou-nos a analisar os dados para perceber se, em termos objectivos, havia de facto uma melhoria da situação”.

As conclusões foram evidentes. Para além do aumento da procura de casas para férias, a plataforma online indicou que as pesquisas feitas com o termo “férias” aumentaram também 50% no mesmo período.

Alexandra Santos, responsável de marketing da OLX Portugal, citada no comunicado, acredita que “as pessoas estão cada vez mais saturadas e a ideia de começarem a marcar as férias de Verão acaba por ser uma motivação extra para enfrentar toda esta situação. Estes números são também um sinal positivo para as principais regiões turísticas deste país”.

Além da procura, também a oferta aumentou. No período estudado, registou-se um aumento de 23% nos anúncios activos relativos a casas de férias.