Portugal está com muitas das suas albufeiras cheias e no Guadiana há mais água guardada que no lado espanhol

A albufeira do Alqueva apresenta praticamente a mesma quantidade de água que existe nas 34 barragens erguidas na bacia hidrográfica do Guadiana em Espanha.

A chuva do Inverno que agora acabou, deixou Portugal numa situação confortável em relação à água que guardou nas suas barragens. No Sul, onde há sempre mais preocupações com a disponibilidade hídrica, o Guadiana foi generoso em território português e até o Sado deixa os utilizadores um pouco mais sossegados do que tem sido hábito nos últimos anos.

A Primavera está a começar e as contas à água represada na bacia internacional do Guadiana, estão feitas. No dia 22 de Março, a soma do volume de água existente nas 34 barragens instaladas em território espanhol, atingia os 3.884 milhões de metros cúbicos, quando podem receber 9.438 milhões de metros cúbicos de água. No mesmo dia, nas nove albufeiras instaladas na bacia hidrográfica em território português, a reserva de água atingia os 4.133 milhões de metros cúbicos, superando em quase 250 milhões de metros cúbicos o volume concentrado na bacia espanhola. Das nove barragens distribuídas por esta bacia do Guadiana, cinco atingiram o nível de pleno enchimento (100%).

Só na albufeira do Alqueva, a disponibilidade hídrica era praticamente idêntica à que se observa no outro lado da fronteira: 3.780 milhões de metros cúbicos, 91% da sua capacidade máxima de 4.150 milhões de metros cúbicos.

O contraste é ainda mais flagrante em relação às maiores barragens espanholas instaladas na bacia do Guadiana: La Serena, “o Alqueva espanhol”, tem apenas 19% quando pode armazenar 3.219 milhões de metros cúbicos. Cijara está nos 33,7% da sua capacidade máxima de 1.505 metros cúbicos e a albufeira de Alange com 24,2% dos 878 milhões de metros cúbicos que pode armazenar. Estas três barragens armazenam 52% da água de todo o sistema hídrico público do Guadiana em Espanha e, neste momento, o volume que apresentam é de apenas 1.331 milhões de metros cúbicos (28,2%).

Das 67 albufeiras monitorizadas de norte a sul de Portugal com dados publicados a 22 de Março, 34 apresentam disponibilidades hídricas entre os 80% e os 100% do volume total, 22 tem uma reserva de água entre 50% e os 80% e apenas quatro têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.

A bacia do Sado deixou de apresentar casos de escassez extrema, embora as de Campilhas (35%), Fonte Serne (31%) e Monte da Rocha (33%) continuem com valores relativamente baixos, que mesmo assim asseguram o regadio que servem e o abastecimento público das populações.

Nas bacias do Tejo, Guadiana e Mira não há reservas de água abaixo dos 50%. Das 15 bacias hidrográficas nacionais, apenas as do Mira e do Barlavento algarvio apresentam uma reserva inferior à média, confirmando a importância decisiva da forte precipitação atmosférica que ocorreu na primeira quinzena de Fevereiro, que foi determinante para a boa capacidade hídrica que as albufeiras públicas portuguesas apresentam neste momento.

Alentejo está rico em água

O resumo do mês de Fevereiro das afluências a Alqueva, disponibilizado pelo presidente da Empresa de Desenvolvimento e Infra-estrutura de Alqueva (EDIA), Pedro Salema, dá conta do repentino e substancial aumento no volume de água que ficou armazenado nas grandes e pequenas albufeiras, charcas e açudes dispersos pelo Alentejo. Na rede hidrográfica da bacia do Guadiana, em território português, estão contabilizadas cerca de 1643 infra-estruturas hidráulicas e, destas, 644 apresentam uma altura superior a dois metros, o que revela a intensa artificialização de todas as linhas de água.

Nesse mês, e a partir de Espanha, entraram em Alqueva, 362 milhões de metros cúbicos de caudais, os quais foram acrescidos de mais 305 milhões de metros cúbicos de afluências vindas de todas as ribeiras e linhas de águas que drenam para a sua albufeira. Além disso, a chuva directa na superfície da albufeira de Alqueva, com 25 mil hectares de área, deixou no enorme reservatório um acréscimo de cerca de 24 milhões de metros cúbicos de água. Perderam-se para atmosfera, pelo processo da evapotranspiração, cerca de 6 milhões de metros cúbicos.

Com tanta água a entrar, alguma tinha de ser lançada para jusante. No processo de bombagem/turbinamento na central hidroeléctrica de Alqueva, foram movimentados cerca de 158 milhões de metros cúbicos de água.

A barragem de Pedrogão libertou 50 milhões de metros cúbicos, um volume muito inferior ao escoamento que se verificou no Pulo do Lobo, cerca de 140 milhões de metros cúbicos. O diferencial foi preenchido pelos caudais das ribeiras que confluem para o rio Guadiana e que transportaram débitos assinaláveis (ribeiras de Terges/Cobres, do Enxoé, Limas, Carreiras, Oeiras e Vascão).

O dia 6 de Fevereiro foi o que registou o maior caudal no Pulo do Lobo, cerca de 34 milhões de metros cúbicos, que quase fizeram desaparecer, por debaixo do turbilhão de água, a mais famosa cascata de Portugal.

Os anos em que o Guadiana assustava as populações ribeirinhas com a sua corrente assustadora e devastadora, como a que se registou a 7 de Dezembro de 1876, fazem parte das curiosidades históricas. Hoje pela mão do homem o grande rio do sul está finalmente “domesticado”.