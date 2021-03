Tous lança projecto para rastrear a origem e qualidade das jóias

Em Janeiro de 2020, um tribunal espanhol investigou a marca de joalharia Tous por vender peças de ouro e prata com material não metálico no seu interior. Pouco mais de um ano depois de o escândalo ter rebentado em Espanha, a marca apresenta um programa de sustentabilidade para rastrear as jóias, que permite verificar a proveniência dos materiais e os processos de fabrico de cada peça.

A partir de Abril será possível, através de um código QR incluído em cada peça, saber mais detalhes sobre as jóias da Tous. O projecto, em parceria com a Tracemark — empresa pioneira na rastreabilidade de jóias —, foi testado com a colecção Teddy Bears Stars em ouro e diamantes, lançada no Natal. No próximo mês, a ferramenta estender-se-á a quatro mercados: Espanha, México, Portugal e Rússia.

O processo é simples: cada peça inclui um código alfanumérico ou um código QR e basta rastreá-lo para ter acesso ao painel personalizado e interactivo da Tracemark. Nessa plataforma, é possível verificar a origem dos materiais, os processos de fabrico de cada jóia e as certificações que, explica a marca em comunicado, “garantem a ética e sustentabilidade das peças”.

Depois de em 2020, a empresa ter estado envolvida num escândalo por causa da qualidade dos materiais usados nas suas jóias, agora esta ferramenta poderá assegurar que “o ouro e os diamantes da colecção são 100% éticos e responsáveis”. A Tous reforça, ainda, que só trabalha com ouro CoC — “uma distinção concedida pelo Responsible Jewellery Council (RJC) que mostra que provém de fontes verificadas, seguindo as melhores práticas ambientais internacionais e padrões sociais”.

Já os diamantes obedecem ao Processo Kimberly para garantir a autenticidade, procedência e extracção ética. A plataforma da Tracemark permitirá rastrear a origem destas pedras preciosas e verificar que são “livres de conflito”, ou seja, que não foram extraídas durante conflitos e são comercializadas legitimamente.

A aplicação terá ainda uma componente interactiva que permite testemunhar o trabalho de confecção das peças da colecção, uma parceira entre as oficinas da Tous, em Manresa, Espanha, e artesãos de Córdoba e italianos. “Esta parceria reafirma a nossa firme convicção de aliar a inovação às técnicas milenares da joalharia como chave para o avanço do sector, no qual a sustentabilidade terá um papel fundamental”, conclui a vice-presidente corporativa da empresa, Rosa Tous.

Recorde-se que a investigação de que a Tous foi alvo concluiu que a técnica de dar volume a uma jóia com material não metálico é permitida por lei. Ainda assim, a Guardia Civil espanhola condenou o uso desta técnica em peças de joalharia, sobretudo quando são vendidas como “prata de lei”. A marca de Barcelona tem mais de 700 lojas espalhadas pelo mundo. Por cá são cerca de três dezenas em nome próprio, além de as peças da Tous serem encontradas em joalharias.​