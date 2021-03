Já nasceu o décimo bisneto de Isabel II. Zara Tindall deu à luz no chão da casa de banho

Lucas Philip Tindall pesava uns modestos 5,443 quilogramas no momento do nascimento. Ocupa o 22.º lugar na linha de sucessão ao trono.

Isabel tem mais um bisneto — o décimo. Já nasceu o terceiro filho de Zara Tindall, filha da princesa Ana, e do capitão Mark Philips. A notícia foi dada pelo pai da criança durante o podcast The Good, The Bad & The Rugby. Ao que parece, a neta de Isabel II não terá conseguido chegar ao hospital a tempo e o bebé nasceu no chão da casa de banho, no passado domingo, 21 de Março.

Chama-se Lucas Philip, o terceiro filho de Zara Tindall e Mark Philips, que nasceu em casa, no chão da casa de banho, contou o próprio pai. Pesava uns modestos 5,443 quilogramas no momento do nascimento. No The Good, The Bad & The Rugby — recorde-se anúncio da gravidez também tinha sido feito no mesmo podcast — o ex-jogador descreveu o parto que terá acontecido “muito rápido”: “Corri para o ginásio para ir buscar um tapete, entrei na casa de banho, pus no chão com toalhas por baixo.”

Uma amiga de Zara Tindall, Dolly — que também esteve presente nos outros dois partos da princesa — reconheceu que “não teriam chegado ao hospital a tempo”, relatou Philips. “Felizmente a parteira que ia ter connosco ao hospital, não estava longe e veio até cá a casa, mesmo quando tínhamos acabado de assumir a posição. A segunda parteira chegou pouco depois de a cabeça do bebé ter aparecido”, contou o marido da neta de Isabel II.

A rainha e o duque de Edimburgo já terão recebido a boa-nova, que os deixou “deliciados”. O porta-voz do Palácio de Buckingham assegurou que “estão ansiosos para conhecer o 10.º bisneto, mal as circunstâncias o permitam”. Uma boa notícia para a família real britânica, que tem sido abalada pelo escândalo da entrevista dada pelo príncipe Harry e Meghan Markle.

O nome do meio do bebé — Philip — é duplamente uma homenagem ao pai de Mike e ao avô de Zara, o príncipe Filipe. Lucas Philip Tindall nasceu apenas algumas semanas depois de o filho da princesa Eugenie e Jack Brooksbank, que também recebeu o mesmo nome do meio.

O pequeno Lucas ocupará o 22.º lugar na linha de sucessão ao trono. Zara Tindall e Mark Philipps — casados desde 2011 — já são pais de Mia, sete anos, e de Lena, dois anos. As duas crianças não estariam em casa quando a mãe deu à luz — uma vez que Zara Tindall já se teria queixado de contracções durante aquele dia. Em 2018, a princesa contou que já tinha sofrido dois abortos, antes de engravidar de Lena.

Quem são os dez bisnetos de Isabel II?

Até domingo, a rainha de Inglaterra somava nove bisnetos. Savannah Phillips, neta da princesa Ana, filha de Mark Phillips, é a bisneta mais velha de Isabel II, com dez anos. Segue-se a irmã Isla Philips de oito anos.

O príncipe George, filho do príncipe William e de Kate Middleton, é o segundo na linha de sucessão e o terceiro bisneto da rainha com sete anos. A primeira filha de Zara Phillips, Mia Tindall com sete anos, é a quarta bisneta, neta da princesa Ana. ​

Com cinco anos, a princesa Charlotte, filha dos duques de Cambridge, é a quinta, seguida do irmão, Louis, com dois anos — o sexto bisneto. A segunda filha de Zara Phillips e Mark Tindall, Lena, também de dois anos, é a sétima bisneta.

Os até agora benjamins da família real eram Archie Harrison Mountbatten-Windsor, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, com apenas um ano — o oitavo bisneto de Isabel II — ; August Philip Hawke Brooksbank, o nono bisneto, filho da princesa Eugenie e de Jack Brooksbank; e, claro, agora, Lucas Philip Tindall, o décimo bisneto de Isabel II.