À descoberta das plantas bíblicas com workshop no Museu do Oriente

De que madeira era feita a Arca de Noé? O que é mirra? A partir de que planta foi feita a coroa de espinhos? Estas são algumas das curiosidades reveladas pelo biólogo Luís Mendonça de Carvalho, no Museu do Oriente.

O Museu do Oriente quer promover o estudo de plantas que, sob uma perspectiva simbólica e teológica, são, com maior frequência, referidas nas Sagradas Escrituras. Para isso, convidou o biólogo e director do Museu Botânico de Beja, Luís Mendonça de Carvalho, para falar sobre o tema. O workshop, online como ditam as regras da pandemia, acontece no próximo dia 10 de Abril.

Ao longo de quatro horas, o biólogo fará uma apresentação com fotografias de plantas e passagens bíblicas, que permitem aos participantes ver “que planta é aquela e de onde é originária”, explica ao PÚBLICO. Luís Mendonça de Carvalho defende que “o conjunto de livros que compõem a Bíblia é uma grande fonte de informação a nível da Etnobotânica”, área em que trabalha, e que se dedica ao estudo do uso cultural das plantas.

“Uma das mais-valias do workshop é que, no final, as pessoas levam os conteúdos, podendo continuar a estudar e, se tiverem dúvidas, podem sempre perguntar-me ou estudar de forma autónoma. E, além disto, levam cerca de 120 artigos e livros, em formato pdf, para poderem continuar o seu estudo”, informa o director do Museu Botânico de Beja.

Tendo como principal objectivo dar a “conhecer melhor a flora bíblica” e dar continuidade ao estudo, Luís Mendonça de Carvalho aponta que “as pessoas ficam entusiasmadas quando percebem que há, afinal, muitíssima coisa a conhecer, muitas espécies”, revelando que “a botânica é muito interessante porque toca muitas áreas, desde a História, à Simbologia, à Cultura Material, à Química, à Geografia, portanto é um bom eixo estruturante para as pessoas irem estudando diferentes temas”.

Segundo Luís Mendonça de Carvalho, a Biologia e a Teologia encontram-se “no contexto simbólico”, sendo que durante as quatro horas do workshop, pretende-se responder a questões como: de que madeira era feita a Arca da Aliança, que plantas eram utilizadas nos óleos de unção, de onde provinha o incenso e a mirra e qual a simbologia a eles associada, o que era o maná caído do Céu, entre muitas outras.

O workshop de plantas bíblicas realiza-se desde 2014 e costuma acontecer uma ou duas vezes por ano. Esta edição será online, através da plataforma Zoom, acontece no próximo dia 10 de Abril, das 14h às 18h. As inscrições têm o custo de 35 euros. Luís Mendonça de Carvalho ressalva que uma das vantagens do virtual é “chegar a mais pessoas que não poderiam” marcar presença no Museu do Oriente, em Lisboa; e são muitos os interessados de todos os cantos do mundo, assegura.

