Vieira do Minho cria mais quatro trilhos: passará a oferecer 130 km de caminhadas

A autarquia de Vieira do Minho está apostada em “reforçar” a rede de percursos pedestres: os novos planos vão fazer o concelho passar dos actuais 80km de trilhos para 130.

Os próximos passos incluem a criação de quatro novos trilhos, destacando-se o Nascente do Ave.

Actualmente, a rede inclui “cinco pequenas rotas e uma grande rota que exploram exclusivamente a Serra da Cabreira”.

Foto O Santuário de N.ª Sr.ª da Lapa foi construído no interior de uma grande rocha CM VIeira do MInho

Após a implementação dos novos trilhos, já haverá mais passeios: além da caminhada com o rio como mote, também se irá da Senhora da Lapa ao Castro de Anissó, pel’ As Pontes das II Invasões Francesas e em redor dos Carvalhos do Ermal na Serra do Merouço.

Os trilhos vão “permitir a revitalização de antigos caminhos e potenciar um conjunto de elementos naturais e culturais”, refere a autarquia. Tudo para “desafiar os amantes da natureza a explorar estes novos itinerários” e dinamizar o turismo no concelho.

Os novos trilhos

PR9 VRM - Nascente do Ave:: com cerca de 20 km, vai dar a conhecer “o coração da Serra da Cabreira” e “pretende valorizar e proteger a Nascente do rio mais português, o Rio Ave”.

Foto Pela Nascente do Ave CM Vieira do MInho

O PR7 VRM - Senhora da Lapa ao Castro de Anissó: ligação circular entre o Santuário de N.ª Sr.ª da Lapa e o Castro de Anissó. Situado na União de Freguesias de Anissó e Soutelo, terá 10 km. Pontos de interesse: o “santuário construído no interior de uma rocha de grandes dimensões”, miradouros, “locais com história milenar, como o Castro de Anissó com evidências de povoados celtas e mouros”.

PR8 VRM – As Pontes das II Invasões Francesas: ao longo de 11 km, revive-se a história das invasões e das “batalhas travadas nas pontes de Saltadouro e Misarela, bem como a todas as lendas e contos”.

Foto Carvalhos do Ermal: começa na Praia dos Carvalhos da Albufeira do Ermal CM Vieira do Minho

PR10 VMR - Carvalhos do Ermal: da Praia dos Carvalhos da Albufeira do Ermal e ao longo de 10 km da freguesia de Guilhofrei, no sopé da Serra do Merouço. Pontos de interesse: “capelas e alminhas”, Igreja Paroquial, carvalho centenário, caminhos rurais, casas históricas, vestígios de calçada romana, cursos de água, fontanários.