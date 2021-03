European Best Destinations: Portugal é o destino mais desejado da Europa

A European Best Destinations (EBD) é uma organização célebre por eleger os melhores destinos da Europa, os mais seguros (com Portugal sempre em destaque) ou, melhor ainda, o Destino Europeu do Ano – por sinal, troféu ganho por Braga este ano. No seu site, são milhões a fazer pesquisas por destinos e listas. Um estudo ao comportamento dos utilizadores nos últimos 12 surreais meses trouxe uma conclusão interessante: Portugal foi o país mais procurado, à frente da França e da Grécia. Serão dados que poderão ajudar à retoma? “Desde já, é um bom sinal”, diz ao PÚBLICO o responsável máximo da EBD, Maximilien Lejeune.

“O nosso site é visitado por mais de seis milhões de viajantes por ano”, garante a EBD na apresentação da lista, decidida a partir das pesquisas efectuadas no site. O primeiríssimo lugar de Portugal, explica Lejeune, é muito graças a pesquisas efectuadas por potenciais viajantes do Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, mas também EUA.

A EBD destaca que Portugal já tem “muitos destinos fortes” que são conhecidos pela indústria turística, profissionais de turismo, media e turistas. “Se Lisboa é a primeira a surgir a nível internacional”, assim como a Madeira, claro, também o Porto, Cascais, Sesimbra, Setúbal, Braga, Barcelos, Lagoa ou Açores “são agora encarados pelos turistas como locais de visita obrigatória”.

“Qualidade, diversidade” são pontos fortes, destaca Lejeune, reforçando segmentos em que o país se destaca: turismo rural, gastronómico, praias, natureza, escapadelas urbanas, compras, enoturismo, turismo cultural e religioso. O apelo português é especialmente sentido, pelo menos pelas indicações registadas no EBD, por alemães, austríacos, italianos, ingleses, norte-americanos e espanhóis.

“Penso que é mais do que uma tendência, já que é assim há muitos anos”, diz Lejeune. “Acho que as pessoas já conhecem melhor Portugal e quanto mais conhecem, mais querem viajar para o país”.

Qual é o segredo do sucesso de Portugal neste campo da notoriedade, entre quem quer descobrir o país e quem a ele quer voltar? Para Lejeune, para além de tudo, isso pode bem dever-se “ao trabalho de cada pessoa, do padeiro que faz um pão delicioso, pastelaria apetitosa, ao taxista, recepcionista, guia, merceeiro, até às pessoas que mantêm os espaços públicos, os espaços verdes”.

O responsável, referindo também o Turismo de Portugal e o seu Visit Portugal, sublinha ainda que a “indústria e a promoção turística são muito mais profissionais” do que em “alguns” concorrentes da Europa. “Portugal é uma marca forte”, já com várias mais-valias na especificidade de destinos, seja umas “férias em Aljezur ou Lagoa”, que “não é o mesmo que umas férias no Douro ou no Porto”. O país consegue assim marcar pontos como destino geral e como território com vários subdestinos que valem por si mesmos.

Estar em primeiro numa lista como esta é “desde já um bom sinal”, sendo um “top” que indicia para estes destinos uma “mais rápida recuperação” do turismo em 2021/2022. “Podemos ver que as pessoas estão desejosas de voltar” a Portugal, “ou de redescobrirem” o país, assim que “seja possível fazê-lo em segurança”, remata Lejeune.

“Este ranking mostra-nos que, apesar de tudo o que aconteceu nos últimos meses, os turistas não esquecem Portugal e estão ansiosos por voltar”, comentou o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo. “E nós cá estaremos”, sublinha, “como sempre, para os receber bem e em segurança”.