Cruzes brancas no chão de Praga assinalam 25 mil mortes por covid-19

Mais de 20 mil cruzes brancas foram pintadas no pavimento da Praça da Cidade Velha, em Praga, na República Checa. A acção de protesto partiu do movimento Um Milhão de Momentos pela Democracia, que critica a forma como o governo está a lidar com a pandemia. Esta semana, assinala-se um ano desde a primeira morte por covid-19 no país, a 22 de Março de 2020.

Na terça-feira, as autoridades checas anunciaram que o número total de mortes por covid-19 ultrapassou a marca das 25 mil, mais do que dobrando o valor registado no início de 2021.

O país de 10,7 milhões de habitantes foi um dos mais atingidos pela pandemia e tem a segunda taxa de mortalidade explicada pela covid-19 mais elevada do mundo.