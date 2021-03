Moratória dos empréstimos à habitação que acaba em Março totaliza 3,7 mil milhões

O montante de empréstimos à habitação que terminam em Março, isto é, cujos pagamentos terão de ser retomados em Abril, ascende a 3,7 mil milhões de euros. Este é o montante de crédito, para fim de habitação, que está na moratória privada, a que foi criada pelos bancos.

Por outro lado, o total de crédito das famílias que está tanto na moratória pública como na privada é de 20 mil milhões de euros, 17,1 mil milhões dos quais relativos a crédito à habitação, de acordo com dados do Banco de Portugal, divulgados esta quarta-feira.

O montante total de empréstimos em moratória, de empresas e particulares, continua perto do máximo, atingido em Setembro de 2020, de 48,1 mil milhões de euros. No final de Janeiro, o valor ascendia a 45,7 mil milhões de euros, ou seja, apenas uma pequeno montante retomou o seu pagamento, ou porque a moratória terminou (como aconteceu em algum crédito ao consumo) ou porque os clientes optaram por pôr fim a essa medida.

O total de crédito às empresas abrangido pela medida que suspendeu o pagamento de capital e juros ascendeu a 24 mil milhões de euros, correspondendo a 33,2% do total de empréstimos concedidos pelas instituições financeiras a este tipo de clientes. Neste domínio, o crédito em moratória dos sectores mais vulneráveis, tais como definidos no Decreto-Lei 22-C/2021 de 22 de Março de 2021, totaliza 8,4 mil milhões de euros, o que representava 34,4% do total de empréstimos das sociedades não financeiras em moratória.

No caso dos particulares, os 20 mil milhões de euros representam 16,1% do total de empréstimos concedidos às famílias. Desse montante, 86% correspondia a empréstimos para habitação.

O número de devedores, 408 mil, permite concluir que cerca 8,8% dos particulares tinha pelo menos um contrato abrangido por moratória, revelam os dados do BdP, que passou, a partir desta quarta-feira, a divulgar informação mais detalhada sobre as moratórias. Essa informação será actualizada mensalmente.