Imperial vendida à espanhola Chocolates Valor

Regina, Jubileu, Pantagruel, Pintarolas ou Allegro são marcas da Imperial que têm adoçado o mercado português e que, a partir de agora, passam a ter controlo espanhol. A maior produtora nacional de chocolates, fundada em 1932, acaba de ser comprada pela Chocolates Valor, por montantes que não foram revelados.

Fundada em 1881 e com sede em Alicante, na costa mediterrânea de Espanha, a nova dona da Imperial faz assim a sua primeira aquisição internacional, comprando a Imperial ao Fundo Vallis Sustainable Investments I, que por sua vez tinha adquirido 100% do capital da Imperial ao grupo RAR em 2015.

No portefólio deste fundo estão a Hubel, produtora de frutos vermelhos, a rede de clínicas dentárias Smile-Up, a tecnológica Vortal, a Castelbel (produtos de beleza) e a RACLAC. Na página de investimentos, o fundo atribui à Imperial um turnover de 33 milhões de euros, sem especificar a que ano se referem estas receitas.

“A aquisição da Imperial obedece a um sonho que tínhamos há muito tempo. É uma decisão muito ponderada e que acontece no momento em que encontrámos uma empresa que nos complementa”, declara Pedro López, presidente-executivo da Chocolates Valor, aludindo às intenções de expansão internacional.

“O nosso mapa de crescimento contempla o orgânico e o inorgânico e, por isso, analisámos numerosas propostas até encontrarmos o companheiro perfeito para esta nossa viagem”, acrescenta, citado na imprensa espanhola.

Com fábricas em Alicante e Saragoça, a Valor obtém desta forma controlo sobre uma empresa que considera ser uma “especialista, muito querida e enraizada em Portugal”, detentora de “marcas potentes” e com uma “sólida estrutura fabril”, uma “boa abordagem ao mercado e um amplo sortido”. “O nosso objectivo é estimular o desenvolvimento do negócio de ambas as empresas, quer dentro quer fora das suas fronteiras, fortalecer e potenciar as marcas e maximizar as sinergias.”

A Imperial vende para 45 países. Tem a sua sede em Vila do Conde, distrito do Porto.