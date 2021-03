Groundforce: Alfredo Casimiro “não comprou empresa nenhuma, recebeu dinheiro para a ter”

O ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou esta quarta-feira que Alfredo Casimiro, maior accionista da Groundforce, “provou que não é sério” durante o processo negocial que envolveu a TAP e o Governo. E explicou, no âmbito de uma audição parlamentar, que o empresário, que ficou com maioria do capital em 2012 (50,1%), pagou 3,6 milhões de euros por essa posição em 2018. Pelo meio, “recebeu 7,6 milhões de euros”, divididos entre 5,4 milhões de comissões de gestão até 2016 e outros 2,2 milhões entre 2017 e 2018. Alfredo Casimiro, disse, “não comprou empresa nenhuma, recebeu dinheiro para a ter”. “É uma vergonha o que aconteceu”, acrescentou, em respostas ao deputado do CDS, João Gonçalves Pereira.

Na sua intervenção inicial, começou por dizer que, na sequência da crise da covid-19, a empresa de assistência em terra, detida a 50,1% pela Pasogal de Alfredo Casimiro (o resto é da TAP), foi pedido um empréstimo de 35 milhões com garantias públicas mas que sofreu atrasos devido à falta de entrega de informação financeira. A TAP, disse, começou a fazer adiantamentos à Groundforce em Agosto, que chegaram aos 12,4 milhões de euros. Foi então, acrescentou, que se chegou a um ponto em que tiveram de ser pedidas garantias à empresa, as quais passavam pelas acções de Alfredo Casimiro.

Aqui, começaram a críticas ao empresário por parte de Pedro Nuno Santos, com o ministro a afirmar que foi à última da hora, na recta final de um processo negocial, que soube que as acções já estavam usadas como penhor junto do Montepio e parte até estava junto de outro credor. Este foi, disse, “um momento infeliz de um empresário português, que decidiu enganar o Estado e os trabalhadores”. “Deste caso podemos tirar muitas ilações como se fazem privatizações em Portugal, e como alguns empresários em Portugal vivem nas costas do Estado”, adiantou, apontando o dedo ao PSD.

“Estamos a falar de um empresário que esteve a mentir e a enganar o Estado até ao fim e que a determinada altura ainda grava uma reunião com um ministro, cometendo um crime – é público aliás que fiz uma queixa-crime - e não podemos fazer de conta de que não se passou nada, de que estamos perante um empresário normal”, acrescentou.

Depois de mencionar a proposta da TAP em aumentar o capital da Groundforce, de forma exclusiva, Pedro Nuno Santos sublinhou que Alfredo Casimiro não aceitou, porque “perdia o controlo” da empresa. Em vez disso, propôs acompanhar o aumento de capital, um plano que, de acordo com o ministro, “não pode ser levado a sério”, já que tem “dezenas de milhões” em dívida. Para Pedro Nuno Santos, o plano era apenas o de “empurrar a situação com a barriga”.

Referindo que ainda se está a procurar soluções para a situação financeira da empresa, o ministro sublinhou que Alfredo Casimiro “não está vendedor, mas não tem dinheiro para lá meter”. Num contexto de claro conflito entre accionistas (o Ministério das Infra-estruturas tem a tutela da TAP), Pedro Nuno Santos não deixou de classificar a actual situação como “um impasse”, pelo facto de o Estado deter uma posição minoritária na Groundforce. “Espero que nas próximas semanas possa haver novidades”, adiantou, depois de ter vincado que não há margem nem para mais adiantamentos nem para um novo negócio como o da compra de equipamentos por parte da TAP após Abril.

Em paralelo, deixou claro que a TAP, no âmbito do processo de corte de custos que está a atravessar, “terá de rever o contrato que tem com a Groundforce”, baixando os preços. De acordo com o ministro, a TAP, que vale mais de 70% das receitas da Groundforce, tem pago um preço acima do mercado.

Salários já foram pagos

Os cerca de 2400 trabalhadores da empresa receberam esta segunda-feira o montante dos salários de Fevereiro que estava em falta, na sequência do negócio articulado entre a TAP SA e a Groundforce, e que passou pela compra de equipamentos por parte da transportadora aérea no valor de 6,9 milhões de euros. Em comunicado, a TAP, principal cliente da empresa de assistência em terra, afirmou que o acordo não tinha “qualquer relação directa com as negociações que têm vindo a decorrer entre a TAP SGPS – accionista minoritário da SPdH (Groundforce) – e a Pasogal”.

O valor da compra de equipamentos (como autocarros) corresponde ao novo número que a Groundforce tinha pedido e que levou a transportadora a pedir as acções da Pasogal/Alfredo Casimiro como garantia, para depois descobrir que estas já comprometidas com outro credor (que o Expresso identificou como sendo o Montepio), o que inviabilizou esta solução. Depois disso, a TAP propôs um aumento de capital nesse valor, a subscrever só por si, o que faria com que Alfredo Casimiro perdesse o controlo da empresa.

Em reacção, o empresário mostrou-se disponível para um aumento de capital, mas desde que pudesse acompanhar a operação. Depois disso, chegou-se então ao acordo agora anunciado, que permite dar algum “oxigénio” à Groundforce.

As partes envolvidas neste processo sublinharam que a solução financeira que foi encontrada para a empresa serve apenas para o curto prazo. Por parte da Groundforce, a expectativa passa pela aprovação de um empréstimo de 30 milhões de euros negociado com a CGD, mas que precisa de ter garantias públicas para avançar. Já a Comissão de Trabalhadores e os sindicatos ligados à empresa divulgaram um comunicado conjunto no qual afirmaram que, com a “resolução da estrutura accionista em curso”, o futuro “não passa pela Pasogal”.

Afectada pela pandemia de covid-19, a empresa teve um prejuízo de 25 milhões de euros em 2020 (recorreu ao layoff logo em Abril), depois de ter lucrado 6,1 milhões no ano anterior. Já a facturação caiu 59%, dos 153 milhões para 63 milhões de euros.