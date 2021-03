Países Baixos de cabeça baixa em Istambul

Não podia ter começado melhor a qualificação europeia para o Mundial 2022. Em Istambul, houve de tudo, muitos golos, muita emoção e um vencedor que se pode considerar surpreendente. E um herói, claro. Burak Yilmaz, o veteraníssimo avançado do Lille, marcou três na vitória da Turquia por 4-2 sobre os Países Baixos na primeira jornada do Grupo G. Não havendo grande margem de manobra, por só o primeiro do agrupamento garantir um lugar no Qatar, os turcos lançaram bem a sua campanha para regressar a um Mundial 20 anos depois, enquanto a formação orientada por Frank de Boer continua longe de ser uma digna herdeira de grandes selecções que os Países Baixos já produziram.

Os Países Baixos foram sempre mais dominadores, com mais posse de bola e remates, mas a Turquia foi bem mais eficiente e, diga-se, com toda a sorte do jogo. Essa sorte começou aos 15’, com um remate de Yilmaz de fora da área que bateu no braço de De Ligt e só parou no fundo da baliza de Tim Krul. E aos 34’, o avançado de 35 anos bisou no jogo na conversão de um penálti. Com 2-0 terminou a primeira parte e com 3-0 começou a segunda. Nem um minuto tinha passado quando Çalhanoglu, com um remate de longe, feriu as redes holandesas pela terceira vez no jogo.

Os Países Baixos estavam a passar mal, mas ganharam uma injecção de esperança aos 75’, com Davy Klaassen a fazer o 3-1 após passe de Memphis Depay. E no minuto seguinte, foi Luuk de Jong a empurrar a bola para a baliza turca, num lance dividido com o guardião adversário. E de repente, os Países Baixos estavam de volta à discussão do jogo. Mas Yilmaz repôs a diferença aos 81’, com outro remate de longe, num livre directo, que desta vez não bateu em ninguém, mas deixou envergonhado Krul, que podia ter feito bem melhor. Só para dar um sabor extra de emoção, os Países Baixos tiveram um penálti para reduzir para 4-3 no último minuto de compensação, mas Depay permitiu a defesa de Çakir.